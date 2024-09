A maldição de Harry Kane vai acabar! Bayern de Munique volta a brilhar: não é possível terminar temporada sem título, certo?

A escolha do inexperiente Kompany como sucessor de Thomas Tuchel causou surpresa, mas o belga já está sendo comparado a Pep Guardiola

A busca do Bayern de Munique por um sucessor para Thomas Tuchel foi tão conturbada que chegaram a pedir ao próprio técnico para reconsiderar sua saída, após serem rejeitados por Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick e Oliver Glasner.

Mesmo assim, a nomeação de Vincent Kompany em 29 de maio causou um grande choque, já que o belga havia acabado de ser rebaixado com o Burnley, que sofreu 78 gols e marcou apenas 41 na última temporada.

Embora muitos comentaristas tenham criticado a escolha, Pep Guardiola, ex-técnico de Kompany, saiu em defesa do belga, elogiando sua personalidade e conhecimento. O Bayern confiou no ex-capitão do City, e parece que estavam certos, já que Kompany teve um início de trabalho espetacular na Allianz Arena.