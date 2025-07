"Mais importante do que a Champions League" - Como o Mundial de Clubes passou no teste e provou que pode ser um dos grandes torneios do futebol

Edição de 2025 do torneio teve muitas falhas, mas mostrou potencial suficiente para sobreviver e ganhar mais relevância

No fim das contas, o Mundial de Clubes valeu a pena ser disputado. Não estava claro quem disse o quê para quem ao final do jogo de domingo, mas, enquanto os jogadores do Chelsea comemoravam, os ânimos se exaltaram.

Gianluigi Donnarumma, do PSG, e Luis Enrique e João Pedro, do Chelsea, estavam no centro de tudo. Houve alguns tapas, um empurrão, algumas palavras trocadas e — na superfície — muito drama anticlimático. O atacante brasileiro acabou no chão. Ninguém parecia particularmente feliz. Já estava 3 a 0 para o Chelsea, e um longo e suado Mundial de Clubes nos EUA finalmente havia chegado ao fim.

Mas talvez essa briga fosse necessária, o elemento de confronto para dar vida ao que, de outra forma, teria sido um torneio razoavelmente morno.

Mais artigos abaixo

A edição de 2025 ficou sem energia por longos períodos. Houve alguns bons momentos, com certeza, muitos proporcionados pelos torcedores de equipes que já haviam sido eliminadas há muito tempo. Mas grande parte deste torneio muito divulgado e expandido para 32 times pareceu forçado, improdutivo e realizado em uma série de estádios nos EUA que não estavam preparados para, bem, um torneio de futebol.

Ainda assim, as competições precisam de tempo para germinar, crescer, encontrar seu próprio significado. E mesmo que esta versão beta do projeto de vaidade política do presidente da Fifa, Gianni Infantino — e o potencial de lucro por trás disso — não tenha saído completamente bem, houve muitas promessas a serem encontradas e evidência suficiente para sugerir que poderia ser bem-sucedida por muitos anos.