As maiores revelações da base do Cruzeiro

De Tostão a Vitor Roque, veja algumas Crias da Toca que se destacaram na história do futebol

O Cruzeiro possui uma enorme trajetória no cenário do futebol brasileiro. Com mais de 100 anos de história, o clube se destaca como um dos grandes do país, contribuindo significativamente para o desenvolvimento e prestígio de diversos jogadores.

A base da Raposa é reconhecida por sua tradição na formação de talentos, desenvolvendo jovens jogadores que se destacam tanto nacional quanto internacionalmente. As "Crias da Toca", como são chamados os atletas revelados pelo Cruzeiro, têm deixado sua marca em diferentes partes do mundo, representando não apenas o clube, mas também o talento genuíno do futebol mineiro.

Desde os tempos áureos com Tostão e Dirceu Lopes até as revelações mais recentes, como Lucas Silva e Vítor Roque, a base cruzeirense continua sendo uma fonte inesgotável de talento e promessas para o futebol.

Mais artigos abaixo

Neste panorama, a GOAL reuniu alguns dos principais jogadores que surgiram na base do Cruzeiro, abrangendo desde ícones do passado, como Joãozinho, até os jovens talentos que atualmente brilham nos gramados, como é o caso de Dudu, que se tornou uma verdadeira lenda do Palmeiras.