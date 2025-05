O maior da história do Manchester City: o ranking dos dez melhores momentos de Kevin de Bruyne pelos citizens antes da despedida

O armador fez sua última aparição em casa pelo clube contra o Bournemouth na terça-feira, após uma década dominante vestindo azul

'“Oh, Kevin De Bruyne” — ao som do clássico "Seven Nation Army", dos White Stripes — tem sido a trilha sonora do Etihad Stadium na última década. Mas o duelo desta última terça-feira contra o Bournemouth marou a última vez em que ecoou nas arquibancadas com o craque em campo vestindo azul.

O belga chegou ao City em 2015, vindo do Wolfsburg, por £55 milhões de libras, tornando-se o jogador mais caro da história do clube na época. Só ficava atrás de Ángel Di María entre as contratações mais caras do futebol inglês — comparação que logo se tornou injusta, dado o impacto apagado do argentino no Manchester United. De Bruyne, por outro lado, devolveu cada centavo investido — e mais.

"Kevin vai receber o que merece. É o maior elogio que podemos dar por tudo o que ele fez", disse Pep Guardiola antes do que promete ser uma noite emocionante no leste de Manchester. "O que ele construiu, ao lado de outras lendas do clube, elevou o City a outro patamar desde a chegada de Sheikh Mansour."

De Bruyne soma 108 gols e 177 assistências pelo City, além de 18 títulos. Ele certamente lamenta não ter conquistado o 19º na final da Copa da Inglaterra contra o Crystal Palace. Mas, acima de tudo, será lembrado como o maior jogador da história do clube. Yaya Touré, David Silva, Vincent Kompany e Sergio Agüero foram fundamentais na ascensão do City como potência mundial, mas nenhum deles combinou tanta regularidade com momentos brilhantes como De Bruyne.

Depois da última apresentação do “King Kev” diante da torcida, a GOAL presta homenagem ao ídolo ao relembrar e ranquear os 10 maiores momentos do belga com a camisa do Manchester City.