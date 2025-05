Mahamadou Sangare: o artilheiro super-rápido que acabou de ser revelado pelo Paris Saint-Germain e está na mira do Manchester City

O atacante deixou o Mali rumo a Paris para perseguir o sonho de se tornar jogador de futebol — agora, seu próximo destino será o Etihad Stadium

O Paris Saint-Germain já se orgulhou de atrair os maiores nomes do futebol mundial — de Zlatan Ibrahimovic e Edinson Cavani a Neymar, Kylian Mbappé, Sergio Ramos e Lionel Messi. Mas, enquanto os títulos da Ligue 1 continuavam a chegar, o clube virou um verdadeiro circo: acumulava veteranos além do auge, com salários astronômicos, e seguia esbarrando ano após ano no sonho da Champions League.

Depois de mais de uma década perseguindo Galácticos, o PSG finalmente parece ter entendido que a mina de ouro sempre esteve em casa. E é a partir dela que o clube começa a construir sua campanha mais promissora rumo ao título europeu. Apesar de ainda contar com estrelas estrangeiras, o vibrante time de Luis Enrique é hoje liderado por talentos franceses como Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Bradley Barcola. E o futuro aponta para dentro, com a ascensão de jovens como Warren Zaïre-Emery, Ibrahim Myare e Senny Mayulu.

Ainda assim, um dos talentos mais promissores do clube está prestes a escapar por entre os dedos e reforçar justamente um dos principais rivais europeus do PSG. Mahamadou Sangare brilhou na atual edição da Uefa Youth League, com duas atuações de gala, e agora está a caminho do Manchester City. A transferência assegura aos ingleses a continuidade de sua tradição em contar com atacantes letais — prontos para o dia em que Erling Haaland desacelerar ou decidir partir.

A GOAL apresenta agora tudo o que você precisa saber sobre a nova sensação ofensiva do City — um canhoto com faro de gol apurado, que, assim como Haaland, nunca se dá por satisfeito, independentemente de quantas vezes já tenha balançado a rede.