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Maghnes Akliouche conclui transferência dos "sonhos" do Monaco para o Paris Saint-Germain

Mercado da bola
PSG
M. Akliouche
Mônaco
Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain concluiu a contratação do meio-campista francês Maghnes Akliouche, do AS Monaco, com um contrato de longo prazo válido até 2031. O jogador de 24 anos retorna à sua região natal após uma passagem impressionante pelo Principado, realizando um sonho de toda a vida ao se juntar ao atual campeão da Ligue 1.

  • PSG garante internacional francesa muito bem avaliada

    O PSG anunciou oficialmente a contratação de Akliouche junto ao AS Monaco. O meio-campista de 24 anos assinou um contrato de longo prazo que o manterá na capital francesa até 2031. O versátil armador usará a camisa 11 em seu novo clube.

    Voltar à região de Île-de-France, onde cresceu, representa um marco significativo em sua carreira, que segue em rápida ascensão. Akliouche expressou sua satisfação imediata após concluir a transferência. Ele agradeceu ao presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, ao conselheiro esportivo Luis Campos e ao técnico Luis Enrique por confiarem em sua capacidade.

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  • Um retorno especial à capital

    A mudança para o Parc des Princes tem um significado pessoal profundo para Akliouche. Natural de Tremblay-en-France, ele passou a infância jogando por equipes locais, Villemomble e US Torcy, antes de se transferir para o Monaco em 2017.

    "Antes de tudo, gostaria de agradecer ao presidente Nasser Al-Khelaifi, a Luis Campos e, claro, ao técnico Luis Enrique pela confiança que depositaram em mim", revelou Akliouche. "Estou muito orgulhoso. E, obviamente, muito feliz! Para mim, é uma honra me juntar a um clube tão prestigioso quanto o Paris Saint-Germain.

    "Quando o Paris Saint-Germain demonstrou interesse em mim, bem, para mim estava claro! É um clube especial para mim porque cresci na região de Paris. É uma grande fonte de orgulho jogar pelo Paris Saint-Germain. Meu objetivo? Simples: trabalhar duro e ajudar a equipe a vencer.

    "É isso! É uma história maravilhosa para mim, e também para a minha família. Mas, neste momento, estou realmente focado em trabalhar duro e retribuir toda essa confiança em campo. Estar aqui hoje é realmente maravilhoso. É algo realmente especial. Também tenho consciência do alto nível de exigência necessário para representar este time. Hoje, estou realmente focado apenas nisso."


  • Ascendendo à proeminência no principado

    Akliouche se tornou um dos trunfos ofensivos mais importantes do Monaco antes de confirmar sua transferência. O canhoto teve uma campanha 2024-25 estelar, com sete gols e 12 assistências em 43 partidas.

    Ele manteve essa impressionante regularidade durante a temporada 2025-26, contribuindo com mais sete gols e 11 assistências em todas as competições. Essas atuações em âmbito nacional e continental chamaram a atenção da seleção francesa. Depois de conquistar a medalha de prata olímpica em Paris, em 2024, Akliouche fez sua estreia pela equipe principal em setembro de 2025 e, posteriormente, garantiu lugar no elenco da França para a Copa do Mundo de 2026.

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    Preparando-se para um novo capítulo

    Akliouche agora precisa se integrar sem problemas ao exigente sistema tático de Enrique. A versatilidade do meio-campista criativo será muito importante, já que o PSG disputa múltiplas frentes no cenário doméstico e europeu.

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