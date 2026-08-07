A mudança para o Parc des Princes tem um significado pessoal profundo para Akliouche. Natural de Tremblay-en-France, ele passou a infância jogando por equipes locais, Villemomble e US Torcy, antes de se transferir para o Monaco em 2017.

"Antes de tudo, gostaria de agradecer ao presidente Nasser Al-Khelaifi, a Luis Campos e, claro, ao técnico Luis Enrique pela confiança que depositaram em mim", revelou Akliouche. "Estou muito orgulhoso. E, obviamente, muito feliz! Para mim, é uma honra me juntar a um clube tão prestigioso quanto o Paris Saint-Germain.

"Quando o Paris Saint-Germain demonstrou interesse em mim, bem, para mim estava claro! É um clube especial para mim porque cresci na região de Paris. É uma grande fonte de orgulho jogar pelo Paris Saint-Germain. Meu objetivo? Simples: trabalhar duro e ajudar a equipe a vencer.

"É isso! É uma história maravilhosa para mim, e também para a minha família. Mas, neste momento, estou realmente focado em trabalhar duro e retribuir toda essa confiança em campo. Estar aqui hoje é realmente maravilhoso. É algo realmente especial. Também tenho consciência do alto nível de exigência necessário para representar este time. Hoje, estou realmente focado apenas nisso."



