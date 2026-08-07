Getty Images Sport
Traduzido por
Maghnes Akliouche conclui transferência dos "sonhos" do Monaco para o Paris Saint-Germain
PSG garante internacional francesa muito bem avaliada
O PSG anunciou oficialmente a contratação de Akliouche junto ao AS Monaco. O meio-campista de 24 anos assinou um contrato de longo prazo que o manterá na capital francesa até 2031. O versátil armador usará a camisa 11 em seu novo clube.
Voltar à região de Île-de-France, onde cresceu, representa um marco significativo em sua carreira, que segue em rápida ascensão. Akliouche expressou sua satisfação imediata após concluir a transferência. Ele agradeceu ao presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, ao conselheiro esportivo Luis Campos e ao técnico Luis Enrique por confiarem em sua capacidade.
Um retorno especial à capital
A mudança para o Parc des Princes tem um significado pessoal profundo para Akliouche. Natural de Tremblay-en-France, ele passou a infância jogando por equipes locais, Villemomble e US Torcy, antes de se transferir para o Monaco em 2017.
"Antes de tudo, gostaria de agradecer ao presidente Nasser Al-Khelaifi, a Luis Campos e, claro, ao técnico Luis Enrique pela confiança que depositaram em mim", revelou Akliouche. "Estou muito orgulhoso. E, obviamente, muito feliz! Para mim, é uma honra me juntar a um clube tão prestigioso quanto o Paris Saint-Germain.
"Quando o Paris Saint-Germain demonstrou interesse em mim, bem, para mim estava claro! É um clube especial para mim porque cresci na região de Paris. É uma grande fonte de orgulho jogar pelo Paris Saint-Germain. Meu objetivo? Simples: trabalhar duro e ajudar a equipe a vencer.
"É isso! É uma história maravilhosa para mim, e também para a minha família. Mas, neste momento, estou realmente focado em trabalhar duro e retribuir toda essa confiança em campo. Estar aqui hoje é realmente maravilhoso. É algo realmente especial. Também tenho consciência do alto nível de exigência necessário para representar este time. Hoje, estou realmente focado apenas nisso."
Ascendendo à proeminência no principado
Akliouche se tornou um dos trunfos ofensivos mais importantes do Monaco antes de confirmar sua transferência. O canhoto teve uma campanha 2024-25 estelar, com sete gols e 12 assistências em 43 partidas.
Ele manteve essa impressionante regularidade durante a temporada 2025-26, contribuindo com mais sete gols e 11 assistências em todas as competições. Essas atuações em âmbito nacional e continental chamaram a atenção da seleção francesa. Depois de conquistar a medalha de prata olímpica em Paris, em 2024, Akliouche fez sua estreia pela equipe principal em setembro de 2025 e, posteriormente, garantiu lugar no elenco da França para a Copa do Mundo de 2026.
- AFP
Preparando-se para um novo capítulo
Akliouche agora precisa se integrar sem problemas ao exigente sistema tático de Enrique. A versatilidade do meio-campista criativo será muito importante, já que o PSG disputa múltiplas frentes no cenário doméstico e europeu.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.