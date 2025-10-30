Mãe de Cristiano Ronaldo tieta neto após estreia pela seleção Sub-16 de Portugal
Cristiano Ronaldo Jr, afetuosamente conhecido como Cristianinho em Portugal, foi convocado para a seleção sub-16 pela primeira vez antes da Copa das Federações, que começou na Turquia, na quinta-feira, e vai até 4 de novembro. Ronaldo Jr, pretendendo seguir os passos do pai e o seguindo ao fazer parte das categorias de base em clube como Juventus, Manchester United e Al-Nassr, entrou no final da partida de abertura do torneio, quando Portugal venceu por 2 a 0.
“Ele é muito competitivo, como eu quando era jovem, e não gosta de perder", disse Cristiano Ronaldo sobre seu filho.
No entanto, o vencedor de cinco Bolas de Ouro também tem sido cuidadoso para não colocar muita pressão sobre seu filho mais velho, ressaltando a importância de deixá-lo crescer e aprender por conta própria. “Eu não faço muita pressão; eu faço um pouco. Ele já tem a pressão de ser filho de Cristiano. Deixe-o cometer seus próprios erros, mas espero que no futuro ele possa se tornar um jogador profissional.”
Avó parabeniza neto
Antes do jogo, Aveiro postou uma foto de seu neto Ronaldo Jr com a legenda: “Força PORTUGAL sub-16”.
Cristianinho quer seguir os passos icônicos do pais
Cristiano Ronaldo fez sua estreia pela seleção sub-15 de Portugal em 2001, com apenas 15 anos. Após progredir nas categorias de base, sua rápida ascensão no Manchester United lhe rendeu uma convocação para a seleção principal pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Cristiano impressionou nas eliminatórias e amistosos antes da Eurocopa, eventualmente garantindo um lugar na equipe de Portugal para a edição 2004, onde a equipe chegou à final, mas sofreu uma derrota por 1 a 0 para a Grécia.
Cristiano, desde então, se tornou o maior artilheiro de todos os tempos de Portugal, marcando 143 gols em 225 partidas. Seu momento de consagração veio em 2016, quando ele capitaneou Portugal rumo ao seu primeiro grande troféu internacional, vencendo a Eurocopa de 2016 após derrotar a França por 1 a 0 na final. Ele posteriormente acrescentou outro título em 2019, liderando Portugal à vitória na edição inaugural da Liga das Nações da Uefa, onde também terminou como artilheiro do torneio. Apesar da eliminação de Portugal na Eurocopa de 2020, CR7 novamente demonstrou sua consistência ao vencer a Chuteira de Ouro do torneio.
O que vem a seguir?
Cristiano Ronaldo espera que Cristianinho consiga lidar com a pressão e as expectativas enquanto se prepara para ganhar novas oportunidades com a seleção juvenil de Portugal. A partida pode marcar um passo importante para realizar o sonho de Cristiano de ver seu filho se tornar um jogador de futebol profissional.