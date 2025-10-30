Mãe de Cristiano Ronaldo tieta neto após estreia pela seleção Sub-16 de Portugal

Cristiano Ronaldo Jr, afetuosamente conhecido como Cristianinho em Portugal, foi convocado para a seleção sub-16 pela primeira vez antes da Copa das Federações, que começou na Turquia, na quinta-feira, e vai até 4 de novembro. Ronaldo Jr, pretendendo seguir os passos do pai e o seguindo ao fazer parte das categorias de base em clube como Juventus, Manchester United e Al-Nassr, entrou no final da partida de abertura do torneio, quando Portugal venceu por 2 a 0.

“Ele é muito competitivo, como eu quando era jovem, e não gosta de perder", disse Cristiano Ronaldo sobre seu filho.

No entanto, o vencedor de cinco Bolas de Ouro também tem sido cuidadoso para não colocar muita pressão sobre seu filho mais velho, ressaltando a importância de deixá-lo crescer e aprender por conta própria. “Eu não faço muita pressão; eu faço um pouco. Ele já tem a pressão de ser filho de Cristiano. Deixe-o cometer seus próprios erros, mas espero que no futuro ele possa se tornar um jogador profissional.”