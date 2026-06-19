Luis Milla a caminho do Como: acordo fechado, Fàbregas foi decisivo

Durante o verão, Milla despertou o interesse de vários clubes. Entre as propostas recebidas estava também a do Al-Nassr, mas a transferência para a Arábia Saudita não se concretizou. No fim, o jogador preferiu aderir ao projeto do Como, onde também reencontrará vários compatriotas.





O interesse do Como por Milla não é novidade. Já durante a janela de transferências de inverno, o clube havia tentado trazê-lo para a Itália, mas o Getafe o considerava fundamental na luta pela permanência. Naquela ocasião, o clube e o jogador chegaram a um acordo para reduzir a cláusula de rescisão de 20 para 6 milhões de euros, considerando que ao meio-campista restava apenas um ano de contrato com o clube presidido por Ángel Torres.





Entre as alternativas avaliadas pelo jogador estava também o Villarreal, mas a forte vontade de Cesc Fàbregas de tê-lo à disposição teve um peso determinante na escolha final. Milla optou, assim, pelo Como.