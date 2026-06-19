Luis Milla a caminho do Como: acordo fechado, Fàbregas foi decisivo

Luis Milla está pronto para se tornar o novo jogador do Como. Conforme informa o Marca, o meio-campista espanhol do Getafe, nascido em 1994, assinará nas próximas horas com o clube da Lombardia, após o acordo alcançado entre as partes.
O Getafe receberá cerca de 6 milhões de euros pela venda de seu meia-atacante, que vem de uma temporada brilhante na La Liga, terminando como o segundo melhor assistente do campeonato espanhol. Com a saída de Milla, após a de Mauro Arambarri, que se transferiu para o River Plate, se desfaz a histórica dupla de meio-campo que representou um dos pilares do time madrilenho nos últimos anos.