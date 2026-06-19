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Getafe CF v Villarreal CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Luis Milla a caminho do Como: acordo fechado, Fàbregas foi decisivo

Como
L. Milla
Mercado da bola

Grande contratação vinda da Espanha para o Como

Luis Milla está pronto para se tornar o novo jogador do Como. Conforme informa o Marca, o meio-campista espanhol do Getafe, nascido em 1994, assinará nas próximas horas com o clube da Lombardia, após o acordo alcançado entre as partes.


O Getafe receberá cerca de 6 milhões de euros pela venda de seu meia-atacante, que vem de uma temporada brilhante na La Liga, terminando como o segundo melhor assistente do campeonato espanhol. Com a saída de Milla, após a de Mauro Arambarri, que se transferiu para o River Plate, se desfaz a histórica dupla de meio-campo que representou um dos pilares do time madrilenho nos últimos anos.

  • A CHAMADA DE FABREGAS FOI DECISIVA

    Durante o verão, Milla despertou o interesse de vários clubes. Entre as propostas recebidas estava também a do Al-Nassr, mas a transferência para a Arábia Saudita não se concretizou. No fim, o jogador preferiu aderir ao projeto do Como, onde também reencontrará vários compatriotas.


    O interesse do Como por Milla não é novidade. Já durante a janela de transferências de inverno, o clube havia tentado trazê-lo para a Itália, mas o Getafe o considerava fundamental na luta pela permanência. Naquela ocasião, o clube e o jogador chegaram a um acordo para reduzir a cláusula de rescisão de 20 para 6 milhões de euros, considerando que ao meio-campista restava apenas um ano de contrato com o clube presidido por Ángel Torres.


    Entre as alternativas avaliadas pelo jogador estava também o Villarreal, mas a forte vontade de Cesc Fàbregas de tê-lo à disposição teve um peso determinante na escolha final. Milla optou, assim, pelo Como.

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