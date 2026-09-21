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Luis Enrique e Marquinhos celebram vitória suada no Le Classique sobre o Marseille
- PsnewZ
Parisienses silenciam rivais hostis
O duelo de domingo à noite no Velodrome foi um confronto muito disputado, com Ferran Torres colocando o PSG em vantagem de cabeça antes de Angel Gomes restabelecer rapidamente a igualdade para os donos da casa. Marquinhos então apareceu como herói, aproveitando uma bola solta após escanteio para garantir a vitória dos visitantes apenas dois minutos depois. A vantagem do PSG se tornou intransponível quando o capitão do Marseille, Timothy Weah, recebeu cartão vermelho nos 15 minutos finais.
Treinador espanhol elogia a personalidade
O técnico do PSG, Enrique, reconheceu que o Le Classique é sempre um confronto desgastante física e mentalmente, descartando sugestões de que a partida seria tranquila. O treinador destacou a determinação de sua equipe para reagir depois do intervalo, após apresentar um desempenho muito mais intenso e dominante no segundo tempo.
Ao explicar sua satisfação com a melhora do time após o intervalo, Enrique disse à PSG TV: "Le Classique é cansativo, mas estou muito feliz! Algumas pessoas acharam que isso seria fácil, mas eu não. Hoje, vimos de novo como é difícil jogar o Le Classique, especialmente no Velodrome, mas acho que jogamos muito bem.
"O segundo tempo foi muito melhor do que o primeiro. Tentamos melhorar nossa atuação no primeiro tempo e criar muitas chances. Conseguimos fazer isso e estamos muito felizes por conquistar esses três pontos, que sabemos que são importantes para nossos torcedores."
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Capitão iguala marca de gols
O gol decisivo foi especialmente saboroso para Marquinhos, já que o fez igualar a marca de 46 gols do compatriota brasileiro Lucas Moura pelo clube da capital.
O zagueiro de 32 anos destacou que, em uma rivalidade dessa magnitude, garantir a vitória de qualquer maneira é a única coisa que importa. Ao relembrar como sua equipe superou um duro teste imposto pelo time da casa, Marquinhos explicou à PSG TV: "É sempre um prazer vencer aqui. Quando você vem aqui e vence, é muito bom, independentemente de ter sido apertado ou não. Já tivemos jogos mais fáceis aqui, mas jogamos bem hoje.
"Também tivemos que defender e, embora eles estivessem em penúltimo lugar antes deste jogo, são uma boa equipe, que nos desafiou em campo. Conseguimos superar nossos problemas para vencer, e isso é muito bom. Estou muito feliz por ter vencido aqui. Como costumamos dizer, você não joga o Le Classique, você vence, seja aqui ou em casa, e estamos muito felizes por termos vencido este jogo.
"Quanto ao meu gol, acho que igualei a marca de gols de Lucas Moura no clube, certo? 46 gols é um grande total! Sabemos como é difícil marcar gols, mas, quando você tem a chance de ajudar a equipe a vencer, é sempre bom, especialmente aqui em Marselha."
Perseguidores buscam a liderança da liga
Esta vitória suada reduz a desvantagem do PSG em relação ao líder do campeonato, o Monaco, para cinco pontos antes de o calendário doméstico ser interrompido pela pausa internacional. O time de Enrique volta a campo em 10 de outubro, quando recebe o recém-promovido Le Mans no Parc des Princes, buscando subir ainda mais na tabela. Enquanto isso, um Marseille em crise, preso à zona de rebaixamento, precisa usar a pausa de três semanas para se reorganizar antes de uma viagem crucial a Troyes no dia seguinte.
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