Luis Enrique e Marquinhos celebram vitória suada no Le Classique sobre o Marseille

O gol decisivo foi especialmente saboroso para Marquinhos, já que o fez igualar a marca de 46 gols do compatriota brasileiro Lucas Moura pelo clube da capital.

O zagueiro de 32 anos destacou que, em uma rivalidade dessa magnitude, garantir a vitória de qualquer maneira é a única coisa que importa. Ao relembrar como sua equipe superou um duro teste imposto pelo time da casa, Marquinhos explicou à PSG TV: "É sempre um prazer vencer aqui. Quando você vem aqui e vence, é muito bom, independentemente de ter sido apertado ou não. Já tivemos jogos mais fáceis aqui, mas jogamos bem hoje.

"Também tivemos que defender e, embora eles estivessem em penúltimo lugar antes deste jogo, são uma boa equipe, que nos desafiou em campo. Conseguimos superar nossos problemas para vencer, e isso é muito bom. Estou muito feliz por ter vencido aqui. Como costumamos dizer, você não joga o Le Classique, você vence, seja aqui ou em casa, e estamos muito felizes por termos vencido este jogo.

"Quanto ao meu gol, acho que igualei a marca de gols de Lucas Moura no clube, certo? 46 gols é um grande total! Sabemos como é difícil marcar gols, mas, quando você tem a chance de ajudar a equipe a vencer, é sempre bom, especialmente aqui em Marselha."