Luis Enrique "bloqueia" a Netflix enquanto surge o caos em torno do documentário do PSG devido às preocupações com Lucas Chevalier e Illya Zabarnyi

Enrique não é novato em autopromoção — já tendo produzido sua própria série documental reveladora no passado. Apesar de se sentir à vontade diante das câmeras, ele acredita que pode suportar essa pressão, mas que sua equipe talvez não consiga, pois considera “complicado vencer com um documentário que se aprofunda na vida dos jogadores para expor problemas e questões de alto risco”, segundo a análise do produtor publicada no L’Equipe. O produtor continuou: “Ele não queria que isso aumentasse as preocupações deles, nem que colocasse mais pressão sobre jogadores como Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi ou Bradley Barcola durante um ano em que o Paris está tentando garantir seu segundo título europeu consecutivo.”