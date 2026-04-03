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Luis Enrique "bloqueia" a Netflix enquanto surge o caos em torno do documentário do PSG devido às preocupações com Lucas Chevalier e Illya Zabarnyi
Disputas editoriais atrasam a produção
Apesar de ter recebido aprovação inicial há dois anos para narrar a trajetória do PSG rumo à glória na Liga dos Campeões, o projeto imersivo da Netflix ficou paralisado devido a um atrito interno significativo no Parc des Princes. Enquanto o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, continua sendo um defensor ferrenho do potencial de marketing global do documentário, outros diretores de alto escalão temem que a presença das câmeras perturbe o funcionamento diário do time. Reportagens do L’Equipe sugerem que a produção chegou a um impasse, com a comissão técnica cada vez mais cautelosa quanto à exposição ao público de dinâmicas internas delicadas.
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Enrique teme uma mentalidade “frágil”
Enrique não é novato em autopromoção — já tendo produzido sua própria série documental reveladora no passado. Apesar de se sentir à vontade diante das câmeras, ele acredita que pode suportar essa pressão, mas que sua equipe talvez não consiga, pois considera “complicado vencer com um documentário que se aprofunda na vida dos jogadores para expor problemas e questões de alto risco”, segundo a análise do produtor publicada no L’Equipe. O produtor continuou: “Ele não queria que isso aumentasse as preocupações deles, nem que colocasse mais pressão sobre jogadores como Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi ou Bradley Barcola durante um ano em que o Paris está tentando garantir seu segundo título europeu consecutivo.”
Uma liberação obrigatória está por vir?
A tensão no Parc des Princes destaca um conflito crescente entre o desejo do técnico por um ambiente de treino fechado ao público e as obrigações de longo prazo do clube para com os parceiros de mídia globais. Enquanto a comissão técnica permanece firme em sua oposição ao formato de filmagem “fly-on-the-wall”, a diretoria do clube sustenta que alcançar marcos específicos tornaria a transmissão de imagens dos bastidores uma necessidade absoluta. Em última análise, espera-se que a conquista de um segundo título europeu consecutivo desencadeie um cenário em que o lançamento de um documentário excepcional se torne tanto obrigatório quanto inevitável, na Netflix ou em qualquer outra plataforma.
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Último obstáculo para a glória continental
A resolução desse impasse em torno do documentário continua intimamente ligada à final da Liga dos Campeões, em 30 de maio, onde uma vitória histórica tornaria inevitável o lançamento do filme. Caso os parisienses consigam defender o título, espera-se que o clube ignore quaisquer objeções remanescentes da comissão técnica para finalizar uma produção definitiva dos bastidores para distribuição global. Primeiro, porém, eles precisam superar o Liverpool nas quartas de final e, em seguida, derrotar o Real Madrid ou o Bayern de Munique para garantir uma vaga na final.