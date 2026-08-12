Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Paris Saint-Germain Training Session and Press Conference - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Luis Enrique admite que o PSG não está preparado antes da final da Supercopa da Uefa contra o Aston Villa

Super Copa da UEFA
PSG x Aston Villa
Luis Enrique
Paris Saint Germain
Aston Villa
PSG

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, admitiu que não tem certeza sobre o nível de preparação de seu elenco antes da final da Supercopa da UEFA desta noite. Com jogadores retornando de compromissos internacionais em momentos diferentes, o treinador enfrenta um importante dilema de escalação contra o Aston Villa, em Salzburgo.

  • Um começo frágil

    O Paris Saint-Germain se prepara para o confronto desta noite pela Supercopa da UEFA contra o Aston Villa na Áustria sob uma nuvem de incerteza. Embora o clube queira conquistar mais um título, o técnico Enrique admitiu com franqueza que não tem uma visão clara da condição física de seu elenco.

    A interrupção causada por um verão movimentado deixou o técnico do PSG com dificuldade para avaliar o nível de preparação de seus jogadores. Com algumas estrelas internacionais voltando aos treinos apenas na segunda-feira, o elenco quase não teve tempo para ganhar entrosamento antes desta final de alta tensão em Salzburgo.

    • Publicidade
  • Paris Saint-Germain Training Session and Press Conference - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

    Preparando-se no escuro

    A sinceridade de Enrique em relação à preparação de sua equipe pegou muita gente de surpresa. Ao contrário da maioria dos técnicos, que demonstram total confiança, o espanhol se recusou a esconder as dificuldades inerentes à sua situação atual.

    "Não sei em que nível meus jogadores estarão amanhã depois do descanso em casa", admitiu Enrique em sua entrevista coletiva pré-jogo. No momento, ele aguarda a sessão final de treino para decidir sua escalação inicial e administrar a distribuição de minutos no elenco.

  • Equilibrando ambição e fadiga

    O confronto na Red Bull Arena apresenta um dilema complexo para o lado francês. Embora o PSG esteja determinado a conquistar o troféu, a comissão técnica tem plena consciência de que a temporada é longa e o risco de desgaste precoce é significativo.

    A prioridade de longo prazo de Luis Enrique continua sendo os meses finais da temporada, e não ganhos imediatos de curto prazo. Ele enfatizou que o clube não quer forçar jogadores que vêm de uma exaustiva campanha de verão, apesar do atrativo de conquistar o primeiro troféu da temporada.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • super cup trophyGetty Images

    O desafio à frente

    Administrar a carga dos jogadores será o principal tema desta noite, à medida que a equipe enfrenta seu primeiro teste competitivo. Após o confronto com o Villa, o Paris tem uma transição imediata para o Trophée des Champions, o que deixa pouca margem para erro.

    Apesar da falta de certeza física, o clima dentro do grupo segue positivo. Luis Enrique insiste que seus jogadores estão naturalmente motivados e ansiosos para competir, sugerindo que a equipe mostrará a fome necessária para vencer, mesmo sem a preparação ideal por trás.

Super Copa da UEFA
PSG crest
PSG
PSG
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL