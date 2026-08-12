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Luis Enrique admite que o PSG não está preparado antes da final da Supercopa da Uefa contra o Aston Villa
Um começo frágil
O Paris Saint-Germain se prepara para o confronto desta noite pela Supercopa da UEFA contra o Aston Villa na Áustria sob uma nuvem de incerteza. Embora o clube queira conquistar mais um título, o técnico Enrique admitiu com franqueza que não tem uma visão clara da condição física de seu elenco.
A interrupção causada por um verão movimentado deixou o técnico do PSG com dificuldade para avaliar o nível de preparação de seus jogadores. Com algumas estrelas internacionais voltando aos treinos apenas na segunda-feira, o elenco quase não teve tempo para ganhar entrosamento antes desta final de alta tensão em Salzburgo.
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Preparando-se no escuro
A sinceridade de Enrique em relação à preparação de sua equipe pegou muita gente de surpresa. Ao contrário da maioria dos técnicos, que demonstram total confiança, o espanhol se recusou a esconder as dificuldades inerentes à sua situação atual.
"Não sei em que nível meus jogadores estarão amanhã depois do descanso em casa", admitiu Enrique em sua entrevista coletiva pré-jogo. No momento, ele aguarda a sessão final de treino para decidir sua escalação inicial e administrar a distribuição de minutos no elenco.
Equilibrando ambição e fadiga
O confronto na Red Bull Arena apresenta um dilema complexo para o lado francês. Embora o PSG esteja determinado a conquistar o troféu, a comissão técnica tem plena consciência de que a temporada é longa e o risco de desgaste precoce é significativo.
A prioridade de longo prazo de Luis Enrique continua sendo os meses finais da temporada, e não ganhos imediatos de curto prazo. Ele enfatizou que o clube não quer forçar jogadores que vêm de uma exaustiva campanha de verão, apesar do atrativo de conquistar o primeiro troféu da temporada.
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O desafio à frente
Administrar a carga dos jogadores será o principal tema desta noite, à medida que a equipe enfrenta seu primeiro teste competitivo. Após o confronto com o Villa, o Paris tem uma transição imediata para o Trophée des Champions, o que deixa pouca margem para erro.
Apesar da falta de certeza física, o clima dentro do grupo segue positivo. Luis Enrique insiste que seus jogadores estão naturalmente motivados e ansiosos para competir, sugerindo que a equipe mostrará a fome necessária para vencer, mesmo sem a preparação ideal por trás.
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