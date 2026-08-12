Luis Enrique admite que o PSG não está preparado antes da final da Supercopa da Uefa contra o Aston Villa

O Paris Saint-Germain se prepara para o confronto desta noite pela Supercopa da UEFA contra o Aston Villa na Áustria sob uma nuvem de incerteza. Embora o clube queira conquistar mais um título, o técnico Enrique admitiu com franqueza que não tem uma visão clara da condição física de seu elenco.

A interrupção causada por um verão movimentado deixou o técnico do PSG com dificuldade para avaliar o nível de preparação de seus jogadores. Com algumas estrelas internacionais voltando aos treinos apenas na segunda-feira, o elenco quase não teve tempo para ganhar entrosamento antes desta final de alta tensão em Salzburgo.