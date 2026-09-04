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Pedro Augusto Dias

Luís Castro explica escolhas no Grêmio e celebra vitória no Gre-Nal: “Melhor presente”

Grêmio x Internacional
Grêmio
Internacional
Copa do Brasil
L. Castro

Treinador português completou 65 anos com classificação sobre o Inter e destaca entrega do elenco em noite decisiva na Copa do Brasil

Luís Castro teve motivos de sobra para comemorar nesta quinta-feira. No dia em que completou 65 anos, o treinador comandou o Grêmio na vitória por 3 a 1 sobre o Internacional, na Arena, e garantiu a equipe na semifinal da Copa do Brasil. Após o Gre-Nal, o português falou sobre as decisões tomadas durante a partida e destacou o comportamento dos jogadores em um confronto que exigia atenção aos diferentes momentos do jogo.

A classificação veio com dois gols de Carlos Vinicius ainda na etapa inicial e outro de Filip Krovinovic no segundo tempo, enquanto Vitinho marcou para o Inter. Além do resultado, Castro chamou atenção para a atuação de jogadores que chegaram ao clássico em situações particulares, como Diego Caito, que foi a campo mesmo ainda se recuperando de um problema no ombro. Para o técnico, a postura apresentada pelo grupo foi determinante para superar o rival.

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  • Gremio v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Castro explica estratégia adotada no clássico

    O treinador avaliou que o Grêmio soube aproveitar a transformação da partida conforme o placar avançava. Com a necessidade de buscar o resultado, o Internacional passou a se expor mais, criando espaços que poderiam ser explorados pelos donos da casa.

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    Castro explicou que o cenário já era esperado pela comissão técnica e que a vantagem construída durante o confronto alterou naturalmente a postura das duas equipes.

    “A partida fica com diferentes nuances a partir do momento que o resultado vai se construindo. Vai havendo um Inter a saber que este jogo correspondia como se fosse uma final, era um jogo que uma das equipes saía, portanto, a partir do momento que chegássemos ao 1 a 0, sabíamos que o Internacional poderia abrir espaços que nós queríamos e gostaríamos para podermos chegar ao gol adversário.”

    Para o português, a dinâmica do Gre-Nal passou a favorecer justamente quem conseguisse tirar melhor proveito dos espaços concedidos pelo adversário.

    “As coisas foram acontecendo. O resultado foi ficando favorável a nós, o Inter veio para cima, abrindo algum espaço, como nós, se fosse ao contrário, também teríamos que fazer, mas era uma questão desse aproveitamento.”

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  • Gre-Nal tem preparação diferente, diz treinador

    A rivalidade entre Grêmio e Internacional também teve peso na preparação para o confronto. Castro reconheceu que o clássico possui características próprias e que a atmosfera em torno da partida influencia jogadores, comissão técnica e torcedores.

    “O Gre-Nal tem uma preparação especial, tem um olhar especial, mas não estou a dizer que usamos isso ou não. A alegria na hora do sucesso em um Gre-Nal é diferente. A cidade vive o clássico, dentro do vestiário também, e eu não tenho dúvida que do lado do rival também foi assim.”

    Depois de completar 65 anos justamente no dia da classificação, o técnico resumiu o que representou a vitória para ele. Mais do que qualquer comemoração individual, Castro afirmou que sua maior satisfação foi ver o grupo celebrar a vaga na semifinal.

    “O meu melhor presente de aniversário, aquilo que eu mais queria, era ver todos à minha volta felizes. Esse é o meu presente porque eu já disse várias vezes que o treinador existe para ver os outros felizes.”

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