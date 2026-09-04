Luís Castro explica escolhas no Grêmio e celebra vitória no Gre-Nal: “Melhor presente”

Luís Castro teve motivos de sobra para comemorar nesta quinta-feira. No dia em que completou 65 anos, o treinador comandou o Grêmio na vitória por 3 a 1 sobre o Internacional, na Arena, e garantiu a equipe na semifinal da Copa do Brasil. Após o Gre-Nal, o português falou sobre as decisões tomadas durante a partida e destacou o comportamento dos jogadores em um confronto que exigia atenção aos diferentes momentos do jogo.
A classificação veio com dois gols de Carlos Vinicius ainda na etapa inicial e outro de Filip Krovinovic no segundo tempo, enquanto Vitinho marcou para o Inter. Além do resultado, Castro chamou atenção para a atuação de jogadores que chegaram ao clássico em situações particulares, como Diego Caito, que foi a campo mesmo ainda se recuperando de um problema no ombro. Para o técnico, a postura apresentada pelo grupo foi determinante para superar o rival.