Luís Castro explica escolhas no Grêmio e celebra vitória no Gre-Nal: “Melhor presente”

O treinador avaliou que o Grêmio soube aproveitar a transformação da partida conforme o placar avançava. Com a necessidade de buscar o resultado, o Internacional passou a se expor mais, criando espaços que poderiam ser explorados pelos donos da casa.

Castro explicou que o cenário já era esperado pela comissão técnica e que a vantagem construída durante o confronto alterou naturalmente a postura das duas equipes.

“A partida fica com diferentes nuances a partir do momento que o resultado vai se construindo. Vai havendo um Inter a saber que este jogo correspondia como se fosse uma final, era um jogo que uma das equipes saía, portanto, a partir do momento que chegássemos ao 1 a 0, sabíamos que o Internacional poderia abrir espaços que nós queríamos e gostaríamos para podermos chegar ao gol adversário.”

Para o português, a dinâmica do Gre-Nal passou a favorecer justamente quem conseguisse tirar melhor proveito dos espaços concedidos pelo adversário.

“As coisas foram acontecendo. O resultado foi ficando favorável a nós, o Inter veio para cima, abrindo algum espaço, como nós, se fosse ao contrário, também teríamos que fazer, mas era uma questão desse aproveitamento.”