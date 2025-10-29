Lucas Paquetá publica imagem em meio a rumores de saída do West Ham em janeiro

Foi reportado que o Aston Villa fez uma oferta tardia por Paquetá na última janela de transferências. No entanto, os Hammers recusaram a autorização da transferência, com a proposta do Villa chegando apenas alguns dias antes do prazo final. O Flamengo, clube de infância de Paquetá, também se aproximou com uma oferta de empréstimo que foi rapidamente rejeitada pelo West Ham. Fontes no Brasil sugeriram que o Flamengo adoraria trazer Paquetá de volta para casa permanentemente, mas que houve dúvidas sobre se eles poderiam arcar com os preços da mudança. Agora, um novo relatório do The Times afirma que ele está novamente pressionando para sair na janela de janeiro.

No entanto, Paquetá decidiu quebrar o silêncio e responder aos rumores usando nada mais do que um simples emoji. O meio-campista recorreu ao X para compartilhar uma foto sua sorrindo em uma camisa do West Ham e com seus seus dois filhos pequenos, Filippo e Benício, no Estádio de Londres. Sua postagem, que veio pouco mais de uma hora após o The Times relatar que ele queria deixar o clube, incluiu apenas um emoji de rosto sorridente, suficiente para esfriar os boatos sobre seu futuro.