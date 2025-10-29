Lucas Paquetá publica imagem em meio a rumores de saída do West Ham em janeiro
West Ham determinado a manter Paquetá
Foi reportado que o Aston Villa fez uma oferta tardia por Paquetá na última janela de transferências. No entanto, os Hammers recusaram a autorização da transferência, com a proposta do Villa chegando apenas alguns dias antes do prazo final. O Flamengo, clube de infância de Paquetá, também se aproximou com uma oferta de empréstimo que foi rapidamente rejeitada pelo West Ham. Fontes no Brasil sugeriram que o Flamengo adoraria trazer Paquetá de volta para casa permanentemente, mas que houve dúvidas sobre se eles poderiam arcar com os preços da mudança. Agora, um novo relatório do The Times afirma que ele está novamente pressionando para sair na janela de janeiro.
No entanto, Paquetá decidiu quebrar o silêncio e responder aos rumores usando nada mais do que um simples emoji. O meio-campista recorreu ao X para compartilhar uma foto sua sorrindo em uma camisa do West Ham e com seus seus dois filhos pequenos, Filippo e Benício, no Estádio de Londres. Sua postagem, que veio pouco mais de uma hora após o The Times relatar que ele queria deixar o clube, incluiu apenas um emoji de rosto sorridente, suficiente para esfriar os boatos sobre seu futuro.
- Getty
Tempos desafiadores no West Ham
Pep Guardiola também estaria ansioso para adicionar Paquetá ao seu meio-campo do Manchester City, mas o acordo fracassou devido à investigação sobre as irregularidades de apostas. Mas as coisas pioraram para o brasileiro, pois, em vez de disputar títulos da Premier League, Paquetá se vê lutando no lado oposto da tabela. O West Ham está em 19º na liga, a quatro pontos de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento, após perder sete dos seus nove primeiros jogos. Sua defesa sofreu 20 gols, e os fãs estão perdendo a paciência. O último golpe veio no fim de semana passado, quando o recém-promovido Leeds United surpreendeu os Hammers com dois gols rápidos nos primeiros 15 minutos, segurando uma vitória por 2 a 1 no Elland Road. A derrota deixou o West Ham enfrentando a ameaça de uma luta contra o rebaixamento. Em meio às dificuldades na temporada, Paquetá continua sendo um dos poucos pontos brilhantes do West Ham. Desde que ingressou vindo do Lyon, em 2022, ele é titular indiscutível e já marcou três gols em 10 jogos na atual campanha, frequentemente carregando o fardo criativo em um time que luta por identidade.
A difícil tarefa de Nuno e o descontentamento no vestiário
Os problemas na direção técnica do West Ham só pioraram a situação. Depois de demitir Graham Potter poucas semanas após o início da nova campanha, os Hammers recorreram a Nuno Espírito Santo, que havia sido recentemente demitido pelo Nottingham Forest. Mas a chegada de Nuno ainda não provocou uma mudança. Ele fez escolhas ousadas em seus primeiros jogos, notavelmente deixando de fora James Ward-Prowse de suas equipes. O ex-capitão do Southampton não participou de nenhuma das quatro formações de Nuno, e o novo treinador está supostamente aberto a vendê-lo em janeiro. Nos bastidores, diz-se que o português está pressionando a diretoria para apoiá-lo na próxima janela de transferências. Sua lista de desejos inclui um atacante imponente e um novo zagueiro central, mas com o West Ham prestes a anunciar perdas financeiras significativas, os reforços podem depender das vendas de jogadores.
- Getty Images
O West Ham pode recuperar o brilho perdido?
Mesmo com a recente postagem nas redes sociais sugerindo o contentamento de Paquetá no clube, persistem dúvidas sobre seu futuro. Poucos podem culpá-lo por se perguntar se seus talentos merecem um palco maior, especialmente considerando quão rapidamente os sonhos do West Ham se desintegraram. E o futuro imediato deles parece perigoso. A visita do Newcastle neste fim de semana pode trazer ainda mais frustração, antes de um jogo crítico em casa contra o Burnley, apenas seis dias depois. Se os resultados não mudarem em breve, os torcedores ficarão ainda mais inquietos, e até os mais otimistas temerão que o clube possa estar enfrentando uma briga para não ser rebaixado até o Natal.