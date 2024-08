Luan Peres negocia rescisão com o Fenerbahçe e dá preferência ao Santos

Zagueiro tenta se desligar de clube turco; contrato se encerra em 30 de junho de 2025, e ele não está nos planos da comissão técnica

Luan Peres negocia a rescisão contratual com o Fenerbahçe, da Turquia, e dá preferência ao Santos em eventual volta ao futebol brasileiro, como soube a GOAL. O jogador não está nos planos da comissão técnica de José Mourinho e tenta a quebra do vínculo neste mercado da bola.

A diretoria santista já fez o primeiro contato para tentar o retorno do atleta à Vila Belmiro. O presidente Marcelo Teixeira autorizou a dupla que comanda o departamento de futebol — Paulo Bracks e Alexandre Gallo — a conversar com o estafe do defensor. Eles tentam ajustar os detalhes para a contratação do atleta nesta janela de transferências.

Além do Santos, Bahia e Vasco também fizeram contato com os representantes do atleta a fim de discutir a possibilidade de retorno ao Brasil. O atleta, no entanto, prioriza a volta ao Peixe por se tratar de um clube que defendeu antes de se transferir para o futebol europeu.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!