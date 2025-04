Londrina x Maringá: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Clássico do interior paranaense vale a liderança da Terceirona; veja em que canal assistir ao vivo

Londrina e Maringá se enfrentam neste sábado (26), às 17h (horário de Brasília), pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. O jogo será no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD, em Londrina, com transmissão ao vivo do canal Nosso Futebol, no pay-per-view e no streaming (clique aqui e confira a programação do dia).

O Tubarão começou da melhor maneira possível na Série C do Brasileirão, com duas vitórias nas duas primeiras rodadas. Na estreia, venceu o Ypiranga-RS por 3 a 1 no VGD e, no jogo seguinte, foi ao Ceará e voltou com uma vitória por 2 a 0 sobre o Floresta. Os resultados garantem a liderança momentânea à equipe comandada por Claudinei Oliveira, que inicia a busca por um título inédito na competição.

Recém-promovido da Série D e estreante na C, o Maringá tem os mesmos seis pontos do rival paranaense, mas ocupa a segunda colocação devido ao saldo de gols inferior. A equipe de Jorge Castilho acumula uma sequência de dez jogos de invencibilidade, embora tenha perdido a final do Campeonato Paranaense nos pênaltis para o Operário. O Dogão venceu o Guarani por 3 a 2 e o São Bernardo por 1 a 0 nas duas primeiras rodadas da Série C.

"É clássico. E clássico a gente sabe como é. Nós fomos lá no estadual, vimos a dificuldade que foi, quebramos um tabu, agora é outro jogo, é Série C. São duas equipes com seis pontos no campeonato então é um atrativo a mais para o final de semana", afirmou o treinador do Maringá na coletiva de imprensa após a última vitória. No estadual deste ano, o sua levou a melhor no confronto direto, vencendo por 3 a 2 fora de casa. No entanto, essa foi a única vitória do clube nos últimos nove duelos contra o Tubarão.