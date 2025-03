Liverpool precisa de um novo camisa 9 - e o incrível Alexander Isak seria o artilheiro ideal para o time de Arne Slot

Os Reds podem estar muito próximos do título da Premier League – mas nem isso consegue ofuscar a falta de um artilheiro confiável

Entusiasmado, Andy Robertson, lateral-esquerdo do Liverpool, afirmou depois da vitória do por 2 a 0 sobre o Manchester City, pela Premier League: "Esta tarde não poderia ter sido melhor". E o escocês tinha razão.

As mudanças táticas de Arne Slot para o jogo no Etihad Stadium funcionaram perfeitamente, adotando um sistema sem centroavante – utilizando dois camisas 10 (Curtis Jones e Dominik Szoboszlai), além de Luis Díaz e Mohamed Salah abertos nas pontas –, que acabou sendo fundamental para os Reds conquistarem o primeiro clean sheet no Inglês após cinco rodadas.

Jones e Szoboszlai trabalharam muito, tonaram a vida dos jogadores do City extremamente difícil com uma pressão constante, além de sempre ameaçarem nos contra-ataques. Salah e Szoboszlai marcaram ambos um gol e registraram uma assistência.

No entanto, o simples fato de Slot ter escalado um time sem um centroavante de origem evidenciou a falta de um camisa 9 confiável no elenco.