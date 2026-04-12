Liverpool e Chelsea disputam uma joia do futebol francês

Um acordo sendo tramado nos bastidores

Uma joia francesa acende o calor da esperada janela de transferências, em meio a uma disputa acirrada entre os grandes clubes da Premier League para garantir seus serviços, com destaque para o Liverpool e o Chelsea.

Eli Junior Croby, atacante do Bournemouth, tornou-se um dos nomes em ascensão no futebol europeu, após as atuações impressionantes que apresentou nesta temporada, sendo a mais recente o gol decisivo na vitória surpreendente sobre o Arsenal, que elevou sua contagem para 10 gols no campeonato.

O jogador francês, de 19 anos, conseguiu se impor rapidamente desde sua transferência para o Bournemouth no verão passado, tornando-se um forte candidato a ser a próxima grande contratação do clube, à semelhança da saída de vários de seus astros nos últimos tempos.

    Grande interesse e ações antecipadas

    O site “CaughtOffside” revelou que o Liverpool e o Chelsea demonstram um interesse “muito sério” em contratar Krobie durante a próxima janela de transferências de verão, com os dois clubes analisando a negociação com grande seriedade.

    O site confirmou que a diretoria do Liverpool já pode ter dado os primeiros passos, aproveitando o bom relacionamento que liga o diretor esportivo Richard Hughes ao seu antigo clube, o Bournemouth, o que pode facilitar a abertura de canais de negociação após o desempenho notável do jogador.

    Um desempenho notável que agrega valor

    Krupki fez uma partida excepcional contra o Arsenal, na qual não se limitou a marcar o primeiro gol, mas também demonstrou grande precisão nos passes, completando 12 de 13 tentativas, além de suas contribuições defensivas, em uma atuação completa que reflete sua maturidade técnica precoce.

    Esse brilho em partidas importantes aumenta seu valor de mercado, especialmente considerando que os clubes se concentram no desempenho dos jogadores em confrontos decisivos ao tomarem decisões de compra.

    O Chelsea o coloca no topo de suas prioridades

    Por sua vez, o Chelsea continua com sua política de atrair os melhores jovens talentos do mundo, e relatos indicam que Krobie está entre os principais alvos do ataque para este verão.

    O “Blues” busca reforçar o ataque, diante da queda de rendimento de alguns de seus jogadores, o que torna a contratação de um atacante promissor como Krobie uma opção estratégica para o futuro.

    Preço da transação e possível concorrência

    De acordo com as informações que circulam, o Bournemouth poderia concordar em vender o jogador por um valor entre 55 e 60 milhões de libras esterlinas, um valor que pode parecer atraente para os grandes clubes, tendo em vista o potencial do jogador e sua pouca idade.

    Apesar de o nome do Paris Saint-Germain ter sido associado ao jogador, o interesse do clube francês não parece tão sério quanto o demonstrado pelo Liverpool e pelo Chelsea até o momento.

    Espera-se que outros clubes entrem na disputa pela contratação nos próximos dias, especialmente com o crescente destaque de Kropi como um dos maiores talentos ofensivos da Europa.