+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Liverpool FC v CR Flamengo - FIFA Club World Cup Qatar 2019Getty Images Sport
Bruna Lima

Liverpool 1 x 0 Flamengo na final do Mundial de Clubes de 2019: gol, escalações e tudo sobre o jogo do título dos ingleses

Relembre a decisão no Catar, detalhes do confronto, protagonistas da partida e como Firmino definiu o torneio

A final do Mundial de Clubes da Fifa de 2019 colocou frente a frente Flamengo e Liverpool, em Doha, no Catar, num reencontro histórico quase quatro décadas após a decisão de 1981. O Rubro-Negro, campeão da Libertadores de Jorge Jesus, fez um jogo competitivo, alternando bons momentos, mas acabou superado apenas na prorrogação pelo time inglês comandado por Jürgen Klopp. O gol de Roberto Firmino selou o triunfo europeu e encerrou a campanha brasileira com um vice de atuação digna.

A partida foi marcada pela capacidade do Flamengo de equilibrar as ações ao longo dos 90 minutos. Com boa circulação de bola, organização defensiva e chegadas perigosas em transições, o time rubro-negro sustentou o duelo e exigiu defesas importantes de Alisson. Do outro lado, Diego Alves também brilhou, mantendo o time vivo até o tempo extra, quando a diferença física começou a pesar.

O jogo ganhou contornos dramáticos no fim do tempo regulamentar, quando o árbitro marcou pênalti de Rafinha sobre Mané e voltou atrás após revisão no VAR. A igualdade seguiu até a prorrogação, mas o Liverpool retomou o controle e, logo nos primeiros minutos, Firmino marcou o gol que garantiu o primeiro título mundial dos ingleses. O Flamengo ainda teve a última grande chance da decisão com Lincoln, que mandou para fora já nos instantes finais.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • Como foi a campanha até a decisão

    Antes de chegarem à final, Flamengo e Liverpool estrearam direto nas semifinais, como previsto pelo formato da época. O time brasileiro virou sobre o Al-Hilal por 3 a 1, após um primeiro tempo difícil, enquanto os ingleses suaram para vencer o Monterrey por 2 a 1. 

    • Publicidade

  • O jogo

    Apesar da força ofensiva do trio Salah–Firmino–Mané, o Flamengo absorveu a pressão inicial e cresceu progressivamente na partida. Bruno Henrique foi a principal válvula de escape, levando perigo nas costas da defesa inglesa. Gabigol também teve boas oportunidades: uma bicicleta e um chute forte defendido por Alisson, que foi decisivo em momentos-chave.

  • O gol do título inglês

    O lance decisivo saiu aos 8 minutos da prorrogação. Henderson lançou para Mané, que girou com habilidade e encontrou Firmino livre. O brasileiro dominou, tirou Rodrigo Caio e Diego Alves da jogada e completou para o gol vazio. O Flamengo tentou reagir, se lançou ao ataque, e Lincoln teve a última chance, mas isolou a finalização após cruzamento de Vitinho.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Escalações

    Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson; Henderson, Oxlade-Chamberlain (Lallana) e Keita (Milner); Salah (Shaqiri), Roberto Firmino (Origi) e Mané. Técnico: Jürgen Klopp

    Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão (Berrío), Gerson (Lincoln), Everton Ribeiro (Diego) e De Arrascaeta (Vitinho); Gabigol e Bruno Henrique. Técnico: Jorge Jesus.

  • Cartões amarelos

    Cartões amarelos: Mané, Salah, Firmino e Milner (Liverpool); Vitinho e Diego (Flamengo).

  • Ficha Técnica

    Data: sábado - 21 de dezembro de 2019 

    Horário: 14h30 (de Brasília) 

    Local: Khalifa International Stadium, em Doha (Qatar) 

    Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (Qatar)

    Assistentes: Taleb Al Marri e Saoud Ahmed Almaqaleh (Qatar)

    VAR: Juan Martínez Munuera (Espanha)

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Brighton crest
Brighton
BHA
FIFA Intercontinental Cup
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Pyramids FC crest
Pyramids FC
PYR
0