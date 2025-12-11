Liverpool 1 x 0 Flamengo na final do Mundial de Clubes de 2019: gol, escalações e tudo sobre o jogo do título dos ingleses

A final do Mundial de Clubes da Fifa de 2019 colocou frente a frente Flamengo e Liverpool, em Doha, no Catar, num reencontro histórico quase quatro décadas após a decisão de 1981. O Rubro-Negro, campeão da Libertadores de Jorge Jesus, fez um jogo competitivo, alternando bons momentos, mas acabou superado apenas na prorrogação pelo time inglês comandado por Jürgen Klopp. O gol de Roberto Firmino selou o triunfo europeu e encerrou a campanha brasileira com um vice de atuação digna.

A partida foi marcada pela capacidade do Flamengo de equilibrar as ações ao longo dos 90 minutos. Com boa circulação de bola, organização defensiva e chegadas perigosas em transições, o time rubro-negro sustentou o duelo e exigiu defesas importantes de Alisson. Do outro lado, Diego Alves também brilhou, mantendo o time vivo até o tempo extra, quando a diferença física começou a pesar.

O jogo ganhou contornos dramáticos no fim do tempo regulamentar, quando o árbitro marcou pênalti de Rafinha sobre Mané e voltou atrás após revisão no VAR. A igualdade seguiu até a prorrogação, mas o Liverpool retomou o controle e, logo nos primeiros minutos, Firmino marcou o gol que garantiu o primeiro título mundial dos ingleses. O Flamengo ainda teve a última grande chance da decisão com Lincoln, que mandou para fora já nos instantes finais.