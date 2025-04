A lista de dispensas do Chelsea para a temporada 2025/26: os 15 jogadores que precisam deixar os Blues

C. Nkunku

É certo que os Blues passarão por mais uma reformulação, independentemente de garantirem ou não uma vaga na próxima Champions League

Apesar de ter gasto mais de £1 bilhão (R$ 7,5 bilhões) sob a gestão de Todd Boehly e da Clearlake Capital, o Chelsea ainda não conseguiu se acertar. Com o fim da temporada 2024/25 se aproximando, a campanha dos Blues parecia desmoronar antes da vitória sobre o Fulham no último domingo (20) — embora o desempenho tenha sido pouco convincente para quem busca se manter na disputa por uma vaga entre os cinco primeiros do Campeonato Inglês.

De todo modo, está cada vez mais claro que o elenco precisa de uma reformulação completa, e não apenas de ajustes pontuais. Resta saber se o pressionado Enzo Maresca será o homem responsável por conduzir essas mudanças, já que o clube ainda luta para se classificar para a próxima Champions League. O que é certo é que a segunda metade da temporada, extremamente decepcionante, escancarou falhas graves na equipe.

Com o planejamento já em andamento para o próximo ciclo, o Chelsea pode ter até 15 jogadores que poderiam — e talvez deveriam — ser colocados no mercado, tanto para redefinir o elenco quanto para arrecadar fundos importantes. Estes são os nomes que o clube deveria considerar negociar assim que a próxima janela de transferências for aberta.