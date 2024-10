A lista de dispensas do Atlético-MG para o fim do ano e a temporada 2025: jogadores que vão sair e que ficam sem contrato

Clube pretende se livrar de alguns jogadores para a próxima temporada; veja quem deve deixar a Cidade do Galo a partir do próximo ano

O Atlético-MG ainda é cauteloso ao falar sobre saídas para o próximo ano, sobretudo por estar nas semifinais de Copa do Brasil e Libertadores, mas já se prepara para deixar alguns jogadores saírem. Há atletas em fim de contrato cientes de que não permanecerão em Belo Horizonte no próximo ano.

O clube tem alguns atletas em fim de contrato, como o lateral direito Mariano e os atacantes Eduardo Vargas e Alan Kardec. Os jogadores, inclusive, não ficarão no elenco, conforme apurado pela reportagem.

Há ainda jogadores com contratos mais longevos que também não devem permanecer na Cidade do Galo no próximo ano, casos de Mauricio Lemos e Igor Rabello, que têm vínculo até dezembro de 2025.