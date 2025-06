A lista de compras do Liverpool: o que os Reds precisam fazer antes da temporada 2025/26

Os Reds já gastaram muito nesta janela, mas ainda têm muito trabalho a fazer antes de começar a defesa do título da Premier League

Para um clube que costuma passar anos sem grandes contratações, o Liverpool começou a janela com tudo. O time garantiu substitutos a longo prazo para os laterais Alexander-Arnold e Robertson, com as chegadas de Jeremie Frimpong, do Leverkusen, e Milos Kerkez, do Bournemouth. Além disso, quebrou o recorde britânico de transferência ao fechar com Florian Wirtz por 116 milhões de libras (cerca de R$ 872 milhões), incluindo bônus.

Richard Hughes chegou a ser alvo de piadas ao assumir como diretor esportivo, já que sua primeira ação foi trazer Federico Chiesa por um preço reduzido da Juventus. Mas agora ninguém está mais rindo. O Liverpool está investindo pesado e mostra que não quer apenas competir na Premier League — quer vencer de novo.

Mesmo com três reforços de peso, ainda há pontos a resolver no elenco antes do fim da janela. A seguir, a GOAL lista sete prioridades que o clube ainda precisa encarar antes do prazo final.