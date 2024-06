Lionel Messi e o trauma superado da aposentadoria pós-Copa América

A GOAL relembra a fatídica noite em que o 'ET' parecia ter convencido a si e ao mundo de que se aposentaria da Argentina.

"Meu pensamento agora - estava pensando sobre isso no vestiário - é que vou parar de jogar pela seleção".

Essas palavras abalaram o mundo em 2016. Lionel Messi - o maior jogador do mundo - ficou perplexo e sem palavras após o apito final. A final da Copa América, a segunda da Argentina em dois anos, terminava em derrota - mais uma vez.

"Eu fiz o meu melhor", disse Messi, desolado. "Foram quatro finais, e eu não consegui vencer nenhuma. Tentei tudo o que era possível. Dói mais em mim do que em qualquer outra pessoa, mas é evidente que isso não é para mim. Quero mais do que qualquer um ganhar um título com a seleção, mas infelizmente não aconteceu".

A final da Copa do Mundo de 2014 e as três finais da Copa América - sendo a terceira naquela terrível noite no MetLife Stadium, em junho de 2016, uma derrota nos pênaltis para o Chile - estavam pesando na mente do argentino, então com 29 anos. Perguntado se ele voltaria a vestir a camisa da Albiceleste algum dia, respondeu:

"Não creio", com lágrimas no rosto. "Eu pensei sobre isso. Como disse anteriormente, tentei de tudo para vencer. E é isso. São quatro finais perdidas".

Desolado com seu desempenho, Messi convenceu o mundo - e a si mesmo, aparentemente - de que não havia mais jeito. Não vestiria mais o emblema da Argentina no campo.

O mundo via Messi expressando um momento inesquecível de vulnerabilidade.

Agora, oito anos depois, o astro do Inter Miami está prestes a liderar a Albiceleste novamente como capitão. A Copa América 2024 já começou, e a Argentina chega como campeã mundial do Mundial de 2022, pronta para abrir sua caminhada no torneio, contra o Canadá, nesta quinta-feira (20), em Atlanta.

Mas esse enredo nem sempre foi garantido. Tudo poderia ser muito, muito diferente. E se Messi realmente tivesse optado por se aposentar em 2016? Por pelo menos dois meses, o mundo estava convencido de que ele tinha feito isso.

GOAL revisita aqueles dois meses angustiantes de 2016 e tenta responder a uma pergunta que paira sobre o futebol internacional desde aquela noite memorável: O que diabos aconteceu após aquela final da Copa América no MetLife Stadium, e será que algum dia saberemos realmente?

