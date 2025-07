De Lionel Messi a Ronaldinho Gaúcho: os maiores camisas 10 do Barcelona e a responsabilidade de Lamine Yamal

Jovem de 18 anos está seguindo uma longa lista de jogadores do mais alto nível ao usar um dos números mais famosos do futebol

É oficial: Lamine Yamal é o novo camisa 10 do Barcelona, herdando o número icônico após assinar um contrato incrivelmente lucrativo com o clube catalão. Trata-se de uma camisa com uma história complexa, usada por vários vencedores da Bola de Ouro ao longo dos anos — e Yamal certamente sonha em ser o próximo da lista.

Enquanto segue os passos de alguns dos maiores nomes do futebol, o jovem ponta deixou claro que pretende trilhar seu próprio caminho, afirmando: "Não estou sob pressão. Vou continuar me divertindo com um número diferente. Sou grato pela confiança do clube e farei o possível para dar continuidade a esse legado."

Ainda assim, a trajetória recente de Ansu Fati — outro jovem talento formado em La Masia que enfrentou uma queda acentuada — serve como um alerta enquanto Yamal se prepara para lidar com o peso das expectativas no Camp Nou.

Mais artigos abaixo

Mas quem são os antigos donos dessa camisa que o jovem de 18 anos pode se inspirar em seguir? Abaixo, a GOAL classifica os maiores camisas 10 da história do Barcelona.