Lionel Messi e Robert Lewandowski juntos na MLS?! Os planos do Inter Miami para buscar o centroavante do Barcelona

Segundo o jornalista polonês Marek Jozwiak, o Inter Miami já teria iniciado a busca por uma residência para Lewandowski. A avaliação interna é de que há grandes chances de o atacante de 37 anos se transferir para os Estados Unidos no próximo verão europeu, possivelmente após disputar mais uma Copa do Mundo.

A expectativa é que Lewandowski procure um novo desafio em 2026, depois de perder espaço na hierarquia do Barcelona nesta temporada, ficando atrás de Ferran Torres. Apesar de ter marcado 42 gols na última campanha, o polonês passou a ser acionado em um papel mais secundário.

Ainda assim, seus números seguem relevantes: são oito gols em 17 partidas, além de uma assistência. O ex-atacante de Borussia Dortmund e Bayern de Munique segue demonstrando apetite por conquistas e mantém as qualidades físicas que o tornam uma ameaça constante para qualquer defensor.

O Inter Miami está disposto a apostar nesse conjunto de atributos, especialmente pela possibilidade de combiná-los com o talento de Messi. O clube está totalmente empenhado na negociação e, de acordo com Jozwiak, agora aguarda uma definição do próprio jogador.

Questionado anteriormente sobre o fim de seu contrato e a possibilidade de deixar a Europa rumo à América do Norte ou à Liga Saudita, Lewandowski foi cauteloso: “Não sei se estarei em Barcelona ou em outro lugar. Decidirei meu futuro em breve. A decisão não dependerá apenas de fatores esportivos, mas também emocionais.”