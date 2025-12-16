Lionel Messi e Robert Lewandowski juntos na MLS?! Os planos do Inter Miami para buscar o centroavante do Barcelona
Outro nº 9: Inter Miami pode substituir Suárez
O veterano atacante, Robert Lewandoski, pertence atualmente ao elenco do Barcelona, um dos gigantes da La Liga. No entanto, seu contrato se encerra em junho de 2026, o que o deixará livre para negociar com clubes fora da Catalunha a partir de janeiro.
A expectativa é de que o Inter Miami se movimente no mercado, com a possibilidade de garantir mais um camisa 9. Outro ex-astro do Barça, Luis Suárez, ainda não definiu se ficará para disputar mais uma temporada.
- Getty
Contrato de Messi: o argentino assinou um novo contrato de três anos
Messi renovou seu contrato por mais três anos, estendendo seu vínculo até 2028. Ao longo desse período, viu alguns rostos familiares se despedirem dos gramados, com Sergio Busquets e Jordi Alba decidindo que chegou o momento de pendurar as chuteiras.
A despedida foi em grande estilo, após ajudarem os Herons a conquistarem uma vitória histórica na final da MLS, contra o Vancouver Whitecaps. O triunfo permitiu que Messi levantasse o 47º troféu de sua carreira, reforçando sua posição como o jogador mais vitorioso da história do futebol.
O Inter Miami trabalha intensamente para garantir que o vencedor de oito prêmios da Bola de Ouro tenha um elenco à altura ao seu redor e possa voltar a brigar pelo título da MLS na próxima temporada. Há, inclusive, uma vaga de Jogador Designado a ser preenchida no sul da Flórida, ao lado de Messi e de seu companheiro de seleção e campeão mundial, Rodrigo De Paul.
Agente livre: Lewandowski vê contrato com o Barcelona próximo de acabar
Segundo o jornalista polonês Marek Jozwiak, o Inter Miami já teria iniciado a busca por uma residência para Lewandowski. A avaliação interna é de que há grandes chances de o atacante de 37 anos se transferir para os Estados Unidos no próximo verão europeu, possivelmente após disputar mais uma Copa do Mundo.
A expectativa é que Lewandowski procure um novo desafio em 2026, depois de perder espaço na hierarquia do Barcelona nesta temporada, ficando atrás de Ferran Torres. Apesar de ter marcado 42 gols na última campanha, o polonês passou a ser acionado em um papel mais secundário.
Ainda assim, seus números seguem relevantes: são oito gols em 17 partidas, além de uma assistência. O ex-atacante de Borussia Dortmund e Bayern de Munique segue demonstrando apetite por conquistas e mantém as qualidades físicas que o tornam uma ameaça constante para qualquer defensor.
O Inter Miami está disposto a apostar nesse conjunto de atributos, especialmente pela possibilidade de combiná-los com o talento de Messi. O clube está totalmente empenhado na negociação e, de acordo com Jozwiak, agora aguarda uma definição do próprio jogador.
Questionado anteriormente sobre o fim de seu contrato e a possibilidade de deixar a Europa rumo à América do Norte ou à Liga Saudita, Lewandowski foi cauteloso: “Não sei se estarei em Barcelona ou em outro lugar. Decidirei meu futuro em breve. A decisão não dependerá apenas de fatores esportivos, mas também emocionais.”
- Getty
Lewandowski poderia buscar o sonho americano na MLS
Terry Phelan, que atuou nos Estados Unidos durante a carreira ao defender o Charleston Battery, comentou recentemente à GOAL sobre a chegada de mais grandes nomes ao futebol norte-americano. Ao ser questionado sobre o tema, afirmou: “Acredito que a MLS está saudável. Basta olhar os números; se você observar as médias de público, elas são positivas. Além disso, há uma Copa do Mundo chegando no próximo ano. Vejo a liga em um bom momento”.
Ele acrescentou: “Sempre haverá uma ou duas estrelas. É possível trazer alguém como Lewandowski, já na reta final da carreira. Esses jogadores experientes continuam surgindo como opções — assim como [Luis] Suárez, que foi para lá no fim da trajetória. Sempre aparece alguém desse perfil, capaz de renovar o entusiasmo e engajar a base de torcedores”.
Enquanto isso, o Inter Miami já acertou a contratação do ex-defensor do Tottenham, Sergio Reguilón. O espanhol, de 29 anos, chega para assumir a lateral esquerda, posição antes ocupada por seu compatriota Jordi Alba. O clube ainda pretende avançar em outras negociações durante a janela de inverno, mantendo o foco principal na tentativa de contratar Lewandowski.