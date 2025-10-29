Lionel Messi dá recado sobre presença na próxima Copa do Mundo com a Argentina
Messi desfruta da vida em Miami
Desde que chegou ao Inter Miami, em 2023, Lionel Messi revolucionou não só o clube da MLS, mas o próprio futebol nos Estados Unidos. Sua presença elevou imediatamente os Herons de um time que apenas “fazia figuração” para uma equipe vencedora de títulos — fenômeno que ficou conhecido como o “Efeito Messi”. Logo em sua primeira temporada, comandou a conquista do primeiro troféu da história do clube, ao levantar a edição inaugural da Leagues Cup. Em 2024, manteve o alto nível: levou o Miami ao título do Supporters’ Shield e ainda foi eleito o MVP da MLS, mesmo convivendo com um incômodo no tornozelo.
Em 2025, Messi ficou com a Chuteira de Ouro da MLS ao marcar 29 gols na temporada regular e agora mira o título da MLS Cup. O impacto do ex-camisa 10 do Barcelona vai muito além dos números: ele impulsionou a liga no cenário global, bateu recordes de audiência, de público nos estádios e de venda de camisas. No início deste mês, renovou contrato até 2028, reforçando seu compromisso a longo prazo com o clube e com o crescimento do futebol no país. A grande dúvida que permanece é: Messi estará em campo pela Argentina quando a Copa do Mundo começar, em junho?
- AFP
Messi ainda é importante para a Argentina
"La Pulga", como é apelidado em sua terra natal, voltou a carregar a Argentina rumo à glória na Copa América de 2024, marcando um gol decisivo na semifinal mesmo atuando no sacrifício. Além disso, terminou pela primeira vez na carreira como artilheiro das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, com oito gols — incluindo uma dobradinha contra a Venezuela, muito provavelmente em sua última partida em solo argentino pelas Eliminatórias. E a fase inspirada continuou recentemente, ao distribuir duas assistências na vitória em um amistoso sobre Porto Rico. Agora, Messi falou abertamente sobre seus planos com a Copa do Mundo se aproximando no horizonte.
Em entrevista à NBC, ele declarou: “Olha, a verdade é que sim, disputar uma Copa do Mundo é algo extraordinário. E eu gostaria de estar lá. Mas quero estar bem e ser uma peça importante para ajudar a seleção, caso eu vá. Vou avaliar isso no dia a dia, quando começar a pré-temporada com o Inter Miami no ano que vem, e ver se realmente posso estar 100%. A vontade é enorme, porque é uma Copa do Mundo. Estamos vindo do título da última e ter a chance de defendê-lo em campo novamente seria espetacular. Jogar pela seleção sempre foi um sonho, ainda mais em competição oficial, então tomara que Deus me permita fazer isso mais uma vez.”
Messi explica como a decisão será tomada
Messi acrescentou: "Sempre disse que basearei minha decisão [de jogar] em como me sinto dia a dia e em como me sinto física e mentalmente para continuar jogando e continuar fazendo parte deste clube. Honestamente, me senti muito bem durante o ano. Estou feliz vivendo em Miami, assim como minha família, e, honestamente, a decisão [de renovar o contrato] foi fácil."
- Getty Images Sport
Mais troféus para Messi?
Antes que o fenômeno argentino tome qualquer decisão sobre sua participação na Copa do Mundo, ele tem os playoffs da MLS para enfrentar. Os Herons enfrentam o Nashville, sexto colocado durante a temporada regular, em uma série melhor de três na primeira rodada; e a campanha começou bem, com uma vitória convicente por 3 a 1, em casa, no Jogo 1, no início desta semana. Messi foi mais uma vez o principal destaque, marcando dois gols e recebendo a Chuteira de Ouro da MLS antes da partida.