Lionel Messi dá recado sobre presença na próxima Copa do Mundo com a Argentina

Desde que chegou ao Inter Miami, em 2023, Lionel Messi revolucionou não só o clube da MLS, mas o próprio futebol nos Estados Unidos. Sua presença elevou imediatamente os Herons de um time que apenas “fazia figuração” para uma equipe vencedora de títulos — fenômeno que ficou conhecido como o “Efeito Messi”. Logo em sua primeira temporada, comandou a conquista do primeiro troféu da história do clube, ao levantar a edição inaugural da Leagues Cup. Em 2024, manteve o alto nível: levou o Miami ao título do Supporters’ Shield e ainda foi eleito o MVP da MLS, mesmo convivendo com um incômodo no tornozelo.

Em 2025, Messi ficou com a Chuteira de Ouro da MLS ao marcar 29 gols na temporada regular e agora mira o título da MLS Cup. O impacto do ex-camisa 10 do Barcelona vai muito além dos números: ele impulsionou a liga no cenário global, bateu recordes de audiência, de público nos estádios e de venda de camisas. No início deste mês, renovou contrato até 2028, reforçando seu compromisso a longo prazo com o clube e com o crescimento do futebol no país. A grande dúvida que permanece é: Messi estará em campo pela Argentina quando a Copa do Mundo começar, em junho?