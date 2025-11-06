Lionel Messi rebate Cristiano Ronaldo e avisa: "Ganhar a Copa do Mundo é o objetivo final"

Cristiano Ronaldo já garantiu seu lugar entre os maiores da história. Para muitos, ele está até acima de Messi nas discussões sobre o “melhor de todos os tempos”. Mas há um título que ainda falta em sua carreira: a Copa do Mundo. Mesmo com a conquista da Euro e da Liga das Nações, o craque português nunca levantou o troféu mais desejado do futebol.

Em entrevista a Piers Morgan, CR7 negou que precise vencer o Mundial para ser considerado um dos melhores da história. Espera-se que ele dispute sua sexta Copa em 2026, mas o atacante afirma não estar obcecado com o título:

“É um sonho ganhar a Copa do Mundo? Não, não é um sonho. Ganhar ou não ganhar um torneio de seis ou sete jogos não define se sou um dos maiores. Você acha que isso é justo?”, questionou Cristiano Ronaldo.