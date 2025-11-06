+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Lionel Messi Cristiano Ronaldo World Cup European ChampionshipGetty/GOAL
Chris Burton

Lionel Messi rebate Cristiano Ronaldo e avisa: "Ganhar a Copa do Mundo é o objetivo final"

Lionel Messi respondeu à declaração de CR7de que vencer a Copa do Mundo não é algo que o preocupe, já que isso não definiria seu legado. O argentino, que já viveu o auge na principal competição do futebol, considera o título conquistado com a Argentina na Copa do Mundo de 2022, no Catar, como a maior conquista de toda a sua carreira

  • Batalha dos GOATs: CR7 precisa ganhar a Copa do Mundo?

    Cristiano Ronaldo já garantiu seu lugar entre os maiores da história. Para muitos, ele está até acima de Messi nas discussões sobre o “melhor de todos os tempos”. Mas há um título que ainda falta em sua carreira: a Copa do Mundo. Mesmo com a conquista da Euro e da Liga das Nações, o craque português nunca levantou o troféu mais desejado do futebol.

    Em entrevista a Piers Morgan, CR7 negou que precise vencer o Mundial para ser considerado um dos melhores da história. Espera-se que ele dispute sua sexta Copa em 2026, mas o atacante afirma não estar obcecado com o título:

    “É um sonho ganhar a Copa do Mundo? Não, não é um sonho. Ganhar ou não ganhar um torneio de seis ou sete jogos não define se sou um dos maiores. Você acha que isso é justo?”, questionou Cristiano Ronaldo.

  • Lionel Messi World Cup trophy Argentina 2022Getty

    Messi explica o que é vencer uma Copa do Mundo

    Messi, por outro lado, sabe exatamente o que é viver esse momento. O argentino conquistou o troféu em 2022, completando sua coleção de títulos. Em evento na Flórida, o camisa 10 do Inter Miami falou sobre a sensação única:

    “É difícil explicar o que aquele título significou — para mim, minha família, meus companheiros e todo o país. Foi algo que todos esperávamos há muito tempo.”

    Ele completou dizendo que erguer a taça foi o auge da carreira:

    “Ganhar a Copa é o objetivo final para qualquer jogador. Não há nada além disso. Tive a sorte de já ter conquistado tudo no clube e com a seleção. A Copa era a peça que faltava.”

  • A experiência suprema: nada se compara à glória mundia

    Messi, o jogador mais vitorioso da história, comparou a emoção da conquista com o nascimento dos filhos:

    “Foi uma sensação única, difícil de explicar. Tão especial e tão imensa que tudo o que vem depois parece pequeno.”

  • Cristiano Ronaldo World Cup trophyGetty/GOAL

    Rumo a 2026: Messi classificado, CR7 quase lá

    Enquanto Messi e a Argentina já estão garantidos na Copa de 2026, Portugal está muito perto da vaga. João Félix, companheiro de Ronaldo na seleção e no Al Nassr, revelou à TNT Sports que o craque ainda sonha com o título:

    “Ele sonha em ganhar a Copa do Mundo. Vamos fazer de tudo para dar esse prêmio a ele. Acho que é o único que ainda falta.”

    A próxima edição do Mundial será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, e a Argentina tentará repetir o feito do Brasil de 1958 e 1962: conquistar o bicampeonato consecutivo.