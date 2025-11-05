Lionel Messi pode não ser o suficiente para salvar a temporada do Inter Miami na MLS

Levou 89 minutos para Lionel Messi chegar perto do gol. A equipe do Nashville o marcou de forma exemplar durante a maior parte do confronto válido na primeira rodada dos playoffs. Eles, de fato, fizeram todos as táticas defensivas clássicas: houve defesa homem a homem, houve faltas rotacionais cuidadosamente planejadas. Eles cortaram os caminhos de passe, o empurraram aqui e ali.
Alguns dos carrinhos foram um pouco mais fortes do que precisavam ser. Não existe um manual para parar Messi - ninguém realmente consegue. Mas por quase todo o jogo, Nashville chegou bem perto. Até que não mais.
Bastou um momento de descuido. Messi foi duplamente marcado no topo da área, mas o Nashville deu a ele meio metro de espaço ao seu pé esquerdo. Antes que os defensores percebessem que estavam indo na direção errada, a bola já tinha sido chutada para o fundo da rede.
E em qualquer outra situação, isso teria sido o ponto de virada. Exceto que, em vez de servir como o momento que os eliminou dos playoffs, isto foi uma pequena mancha em um desempenho notavelmente eficiente de 90 minutos da equipe de B.J. Callaghan, que acabou vencendo por 2 a 1.
Este é um Miami melhor do que no ano passado. Eles estão mais organizados, mais resolutos defensivamente. Mas o Nashville mostrou, no último fim de semana, que eles podem ser derrotados da mesma forma. Miami pode ter sa renovado, reformulado seu time e feito algumas contratações inteligentes, mas ainda são, fundamentalmente, a mesma equipe vulnerável.
