Lionel Messi pode não ser o suficiente para salvar a temporada do Inter Miami na MLS

O segundo gol foi ainda mais fácil. O Miami estava voltando ao jogo e conseguiram criar algumas meias-chances no ataque. Mas então, em um escanteio, o lateral-direito do Nashville, Josh Bauer, entrou na área, se posicionou à frente do seu marcador, errou uma vez, e depois teve tempo para se recuperar, marcar e fazer 2 a 0.

A esse ponto, o Miami estava em um território familiar. É claro, é uma coisa boa poder se recuperar de um déficit e voltar ao jogo. Vitórias de virada são nobres, formadoras de caráter e bem divertidas. Mas também há algo a ser dito sobre não se permitir chegar a essa situação em primeiro lugar. E o Miami tende a ser bom em se recuperar nos jogos.

Mas estes são os playoffs, e os times tendem a não apenas ser muito bons, mas também mais taticamente prontos do que na temporada regular. A técnica característica do Miami para sair de uma enrascada é confiável, testada e comprovada por quase 20 anos nos campos de futebol: passar a bola para Lionel Messi. Não há nada de errado com isso. Para ser justo, é realmente o que você tem que fazer.

Exceto que o Nashville sabia disso. Em seus anos mais jovens, Messi seria capaz de neutralizar qualquer marcação feita nele. Se ele fosse marcado próximo ao gol, ele recuaria. Se fosse pego em espaços apertados, outro companheiro de equipe faria uma corrida para abrir espaço. Também havia a realidade de que você podia dar a bola para Messi, cercado por três jogadores, e vê-lo driblar todos.

Mas este é o Messi aos 38 anos, com pernas mais desgastadas. Ele não pode ser verdadeiramente parado, mas pode ser controlado. E Nashville fez justamente isso. Depois de abrir o 2 a 0, estavam contentes em deixar o Miami com a posse da bola. Os Herons trabalharam todos os tipos de ângulos, mas raramente conseguiram passar a bola para seu principal jogador em alguma zona que oferecesse um mínimo de perigo. E quando ele recebia a bola, imediatamente estava cercado.

Messi não ganha mais na corrida. Ele também não consegue mais acelerar como costumava fazer. O Nashville se preparou para isso. No final de tudo, Messi não completou um único drible e terminou com apenas quatro toques na área adversária.