Thomas Hindle

Lionel Messi pode não ser o suficiente para salvar a temporada do Inter Miami na MLS

Messi foi detido na maior parte do jogo 2 da série dos playoffs da MLS contra o Nashville, e há uma sensação ameaçadora de que os Herons podem ser facilmente derrotados em partidas em que o argentino não se sobressaia

Levou 89 minutos para Lionel Messi chegar perto do gol. A equipe do Nashville o marcou de forma exemplar durante a maior parte do confronto válido na primeira rodada dos playoffs. Eles, de fato, fizeram todos as táticas defensivas clássicas: houve defesa homem a homem, houve faltas rotacionais cuidadosamente planejadas. Eles cortaram os caminhos de passe, o empurraram aqui e ali.

Alguns dos carrinhos foram um pouco mais fortes do que precisavam ser. Não existe um manual para parar Messi - ninguém realmente consegue. Mas por quase todo o jogo, Nashville chegou bem perto. Até que não mais.

Bastou um momento de descuido. Messi foi duplamente marcado no topo da área, mas o Nashville deu a ele meio metro de espaço ao seu pé esquerdo. Antes que os defensores percebessem que estavam indo na direção errada, a bola já tinha sido chutada para o fundo da rede. 

E em qualquer outra situação, isso teria sido o ponto de virada. Exceto que, em vez de servir como o momento que os eliminou dos playoffs, isto foi uma pequena mancha em um desempenho notavelmente eficiente de 90 minutos da equipe de B.J. Callaghan, que acabou vencendo por 2 a 1.

Este é um Miami melhor do que no ano passado. Eles estão mais organizados, mais resolutos defensivamente. Mas o Nashville mostrou, no último fim de semana, que eles podem ser derrotados da mesma forma. Miami pode ter sa renovado, reformulado seu time e feito algumas contratações inteligentes, mas ainda são, fundamentalmente, a mesma equipe vulnerável.

    A bola longa

    Há alguns gols que os técnicos odeiam sofrer.

    Se seu time é vítima de um jogo brilhante, um chute perfeito ou um drible genial, há pouco que se possa fazer. Messi dribla cinco defensores do Real Madrid e depois finaliza no Santiago Bernabéu? Tudo bem. Diego Maradona dribla o goleiro e finaliza para vencer a Inglaterra? Claro. Uma bicicleta de Cristiano Ronaldo te elimina da Liga dos Campeões? Não tem nem o que lamentar.

    Mas talvez o único gol imperdoável - em qualquer circunstância - é a bola longa aérea. No contexto moderno do futebol, é algo tão evitável. Coloque pressão suficiente em que está passando a bola e isso não deveria acontecer. Mesmo se não o fizer, a linha defensiva deveria estar organizada o suficiente para aplicar uma linha de impedimento. E mesmo se chegar a esse ponto, o goleiro deveria ser capaz de reagir rapidamente o suficiente para acabar com a jogada.

    Pois bem. O Miami falhou em três situações como essas contra o Nashville após apenas oito minutos na noite de sábado. Hany Mukhtar, camisa 10 dos Six-Strings, recebeu a bola, teve tempo para ponderar espaços, ângulos, peso, trajetória, testar a direção do vento e inspecionar o estado da grama antes de lançar uma bola por cima. A defesa do Miami avançou e depois parou.

    Sam Surridge, um camisa 9 direto que não é conhecido por sua velocidade, correu por trás. O goleiro inexperiente Rocco Rios Novo hesitou. Surridge o contornou e Rios Novo deu um carrinho em sua perna. Foi um dos pênaltis mais fáceis que o árbitro já deu. Surridge converteu, 1 a 0, e ninguém realmente suou a camisa. 

    Uma fórmula reconhecível

    No melhor dos dias, Javier Mascherano ficaria apenas "irritado" com o lance. É um gol bobo de se sofrer. O problema é que o Miami está permitindo gols assim há meses. Na verdade, foi assim que o Atlanta United os venceu há um ano. E o Inter Miami tentou mudar tantas coisas desde então - pessoal, formação, o próprio técnico - mas ainda continuam fáceis de se jogar contra.

    Mascherano, para ser justo, tentou contrariar isso contra o Nashville. Então ele montou um time um pouco mais defensivo. Sergio Busquets, como ele percebeu, não tem a resistência necessária para cobrir o campo em um jogo aberto. Então ele pediu ao meio-campista defensivo para jogar como um terceiro zagueiro, mudando o Miami para um 5-3-2 em vez de 4-4-2. Em teoria, isso oferece um pouco mais de solidez na defesa.

    Mas havia dois problemas. O primeiro é que Busquets, com toda a sua inteligência futebolística, não é um zagueiro. Ele não entende os movimentos da linha de defesa. Ele não sabe como aplicar a armadilha do impedimento. Quando um grande atacante inglês faz uma corrida diagonal simples sobre seu ombro esquerdo, ele não tem os instintos para coordenar com seus dois colegas de zaga para garantir que ele esteja em impedimento. 

    O segundo é muito mais básico. O Miami decidiu, em uma tática defensiva interessante, não marcar o melhor jogador do adversário. Mukhtar é um jogador criativo maravilhoso, e quando ele recuou para receber a bola, ninguém o acompanhou. Luis Suárez não conseguiu interceptar. Tadeo Allende apenas observou.

    A defesa do Miami, de fato, admirou enquanto ele lançava uma bola verdadeiramente certeira por cima. Foi uma linda jogada, mas também tão evitável - especialmente para uma equipe com ambições de ganhar a MLS Cup. 

    "Bola no Messi"

    O segundo gol foi ainda mais fácil. O Miami estava voltando ao jogo e conseguiram criar algumas meias-chances no ataque. Mas então, em um escanteio, o lateral-direito do Nashville, Josh Bauer, entrou na área, se posicionou à frente do seu marcador, errou uma vez, e depois teve tempo para se recuperar, marcar e fazer 2 a 0.

    A esse ponto, o Miami estava em um território familiar. É claro, é uma coisa boa poder se recuperar de um déficit e voltar ao jogo. Vitórias de virada são nobres, formadoras de caráter e bem divertidas. Mas também há algo a ser dito sobre não se permitir chegar a essa situação em primeiro lugar. E o Miami tende a ser bom em se recuperar nos jogos.

    Mas estes são os playoffs, e os times tendem a não apenas ser muito bons, mas também mais taticamente prontos do que na temporada regular. A técnica característica do Miami para sair de uma enrascada é confiável, testada e comprovada por quase 20 anos nos campos de futebol: passar a bola para Lionel Messi. Não há nada de errado com isso. Para ser justo, é realmente o que você tem que fazer.

    Exceto que o Nashville sabia disso. Em seus anos mais jovens, Messi seria capaz de neutralizar qualquer marcação feita nele. Se ele fosse marcado próximo ao gol, ele recuaria. Se fosse pego em espaços apertados, outro companheiro de equipe faria uma corrida para abrir espaço. Também havia a realidade de que você podia dar a bola para Messi, cercado por três jogadores, e vê-lo driblar todos. 

    Mas este é o Messi aos 38 anos, com pernas mais desgastadas. Ele não pode ser verdadeiramente parado, mas pode ser controlado. E Nashville fez justamente isso. Depois de abrir o 2 a 0, estavam contentes em deixar o Miami com a posse da bola. Os Herons trabalharam todos os tipos de ângulos, mas raramente conseguiram passar a bola para seu principal jogador em alguma zona que oferecesse um mínimo de perigo. E quando ele recebia a bola, imediatamente estava cercado.

    Messi não ganha mais na corrida. Ele também não consegue mais acelerar como costumava fazer. O Nashville se preparou para isso. No final de tudo, Messi não completou um único drible e terminou com apenas quatro toques na área adversária. 

    Opções limitadas em outros lugares

    Há um ano, isso tudo seria menos preocupante. Quando Suárez chegou na MLS, ele parecia um jogador renascido. O final de seu tempo na La Liga e a passagem pelo Grêmio tinham sido difíceis para ele. Era fácil supor que ele pudesse se aposentar. Mas ele parecia revigorado na segunda metade de 2024 e teve um impacto imenso em sua temporada de estreia.

    Havia uma sensação de que, mesmo quando Messi não estava em sua melhor forma, Suárez poderia ajudar. E, de fato, quando o argentino perdeu mais de um mês devido a uma lesão no tornozelo, Suárez foi quem se destacou. Ele era, naquela época, uma segunda arma confiável - um cara de quem você precisava estar igualmente atento. 

    Agora, no entanto, esse não é bem o caso. Suárez ainda é um atacante sólido na MLS, mas seus números caíram drasticamente. Não são apenas os gols - ele tem razoáveis 10 na atual temporada - mas os aspectos subjacentes. Ele está abaixo da sua expectativa de gols e seus chutes no alvo, a cada 90 minutos, foram reduzidos pela metade, enquanto o volume permaneceu mais ou menos o mesmo.

    Suárez superou suas suposições estatísticas - a marca de um bom atacante - em seis das suas últimas sete temporadas. Nesta, ele está abaixo delas pela primeira vez desde 2018. O resultado é que os defensores podem se aproveitar um pouco, e apesar de que ele ainda precisa ser marcado, você pode dar-lhe um pouco mais de espaço.

    Ele certamente não está mais correndo e cortando perigosamente em direção a área. Suas 10 assistências certamente contam para algo, mas Suárez, outrora um dos atacantes mais temidos do mundo, não é o mesmo. 

    Eles podem continuar assim?

    Então, voltamos àquele milésimo de segundo no minuto 89. Este é o problema de jogar contra Messi. Você pode fazer tudo certo praticamente o tempo todo. Você pode não dar nada a ele e, efetivamente, excluí-lo do jogo. Mas, como tantos grandes jogadores, ele só precisa de meio metro para fazer algo acontecer. E é nisso que o Miami confia.

    Esta versão do time é melhor do que a do ano passado. Rodrigo De Paul é um excelente e completo meio-campista. Allende oferece uma verdadeira determinação em suas corridas. Alba ainda consegue ser ágil. Existem outras peças úteis, aqui e ali. Mas, no final das contas, tudo se resume a Messi. E por que não seria? Ele tem oito Bolas de Ouro e pode se tornar o primeiro MVP consecutivo da MLS na história da competição. Ele é quem você quer com a bola nos momentos decisivos.

    Mas o Nashville mostrou como ele pode ser controlado. E, ao mesmo tempo, provaram que o Miami pode ser marcado, repetidamente. Então, sim, os Herons provavelmente ainda devem ganhar esta série. Não seria surpresa ver Messi se destacar, encontrar outros caminhos, e a defesa de Miami fazer apenas o suficiente para deixar a magia do argentino levá-los à próxima fase. 

    Mesmo assim, eles podem facilmente perder. E mesmo que o Nashville não os vença, parece muito que outra equipe conseguirá. 

