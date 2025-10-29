Lionel Messi pede mudança em regras da MLS para o futebol crescer ainda mais nos EUA
Zlatan, Henry e a revolução da MLS
A regra do Jogador Designado alterou fundamentalmente a trajetória da MLS, atraindo nomes globais como Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Kaká, Robbie Keane e Sebastian Giovinco, o que aumentou significativamente a atratividade internacional da liga e a qualidade em campo. Com o tempo, a liga refinou ainda mais o sistema, incluindo provisões para "Jovens Jogadores Designados" com uma carga orçamentária menor para incentivar a contratação de talentos emergentes. Esta evolução culminou em recentes aquisições recordes como Lionel Messi, demonstrando o impacto contínuo da regra no crescimento e ambição da liga dos EUA.
- AFP
Quais são as Regras de Elenco da MLS?
Um Jogador Designado na MLS é um jogador cujo salário e custos de compra excedem o limite máximo do orçamento salarial, mas seu impacto no teto salarial da equipe é limitado. A regra, apelidada de "Regra Beckham" em homenagem ao co-proprietário do Inter Miami, David Beckham - que foi o primeiro jogador assinado sob essas normas em 2007, para o LA Galaxy -, permite que as equipes atraiam estrelas internacionais e jogadores de alto calibre sem quebrar a estrutura de teto salarial da liga. Os clubes podem escolher entre ter três Jogadores Designados e três vagas da Iniciativa Sub-22 ou uma configuração diferente. E trocas apenas em dinheiro por jogadores atuais da MLS agora são permitidas com certos limites anuais. Além disso, jogadores formados nas categorias de base fora do elenco principal agora podem obter mais tempo de jogo nas competições de copas.
Messi pede por mudanças
Messi acredita que os regulamentos atuais de transferências estão impedindo a MLS de expandir seu alcance global. Ele disse à NBC: "Cada time deveria ter a oportunidade de trazer jogadores e contratar quem cada equipe quiser, sem limitações ou regras para trazerem jogadores. Não acho que hoje todos os times nos Estados Unidos, todos os clubes, tenham o poder de fazer isso, e acho que se fossem dadas essa liberdade, muitos jogadores importantes viriam e ajudariam no crescimento dos Estados Unidos. Tudo o que passei e tudo o que fiz para alcançar isso — foi o sonho da minha vida. E tudo veio à mente, tudo o que passei para chegar lá — minha família, meu povo e a Argentina."
- Getty Images
Apesar da idade, Messi sempre será Messi.
Messi acaba de se comprometer com uma extensão de contrato que o manterá na Flórida até pelo menos 2028, como recompensa por suas performances incríveis com a camisa do Inter Miami. O vencedor de oito Bolas de Ouro marcou 73 gols e 37 assistências em apenas 83 jogos em todas as competições pelos Herons até agora, ajudando-os a conquistar a Leagues Cup e a MLS Supporters' Shield. Ele agora está tentando adicionar a MLS Cup à sua coleção de troféus, e marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 do Miami sobre o Nashville no primeiro jogo da primeira rodada dos playoffs.
Na madura idade de 38 anos, Messi admite que perdeu um pouco fisicamente, mas ajustou seu jogo para continuar tendo um impacto decisivo. “Obviamente, à medida que você envelhece, perde coisas que tinha quando era mais jovem — coisas como velocidade, tempo de reação, ou ver o jogo mais rápido, tomar decisões", acrescentou ele à NBC. “Às vezes, sua mente é mais rápida que suas pernas. Mas acho que sempre tentei superar essas coisas e continuar tentando estar no meu melhor e tirar o máximo das minhas habilidades físicas, do meu jogo, e tentei me adaptar às novas circunstâncias.”