Lionel Messi pede mudança em regras da MLS para o futebol crescer ainda mais nos EUA

Messi acaba de se comprometer com uma extensão de contrato que o manterá na Flórida até pelo menos 2028, como recompensa por suas performances incríveis com a camisa do Inter Miami. O vencedor de oito Bolas de Ouro marcou 73 gols e 37 assistências em apenas 83 jogos em todas as competições pelos Herons até agora, ajudando-os a conquistar a Leagues Cup e a MLS Supporters' Shield. Ele agora está tentando adicionar a MLS Cup à sua coleção de troféus, e marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 do Miami sobre o Nashville no primeiro jogo da primeira rodada dos playoffs.

Na madura idade de 38 anos, Messi admite que perdeu um pouco fisicamente, mas ajustou seu jogo para continuar tendo um impacto decisivo. “Obviamente, à medida que você envelhece, perde coisas que tinha quando era mais jovem — coisas como velocidade, tempo de reação, ou ver o jogo mais rápido, tomar decisões", acrescentou ele à NBC. “Às vezes, sua mente é mais rápida que suas pernas. Mas acho que sempre tentei superar essas coisas e continuar tentando estar no meu melhor e tirar o máximo das minhas habilidades físicas, do meu jogo, e tentei me adaptar às novas circunstâncias.”