Lionel Messi está "melhor do que nunca" e pode ser decisivo pela Argentina na Copa do Mundo de 2026, prevê ex-atacante

Com o término da temporada nos Estados Unidos, Messi afirmou que não quer se tornar um “peso” para a Argentina enquanto a seleção traça seus planos para a Copa do Mundo. À medida que o torneio de 2026 se aproxima, ele não terá disputado tantas partidas competitivas quanto alguns de seus companheiros que atuam na Europa.

O compatriota Ariel Ortega, porém, não vê isso como um problema. Para ele, Messi mostrou em 2025, ao conquistar a Chuteira de Ouro da MLS, que ainda possui fome competitiva e energia suficientes para atuar no mais alto nível.

O ex-astro da seleção argentina disse ao BOLAVIP: “Pelo amor que Messi sente pelo futebol, ele vai estar lá. Além disso, pessoalmente, vejo ele melhor do que nunca. Está em um nível incrivelmente alto, independentemente do que digam sobre a liga em que joga. Acredito que atuar nesse nível não é fácil, e ele estará na Copa do Mundo.”

Ortega continuou: “Será uma decisão pessoal. Ele vai querer jogar todas as partidas. A Copa do Mundo é diferente. Ele nunca teve uma lesão grave na carreira e aparenta estar em excelente forma física. Vai se preparar bem para chegar lá sem nenhum problema.”

O ex-zagueiro Rolando Schiavi também entrou no debate e apontou que, com o torneio sendo disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, as seleções terão de lidar com condições desafiadoras: “Minha única preocupação é o clima, o calor que pode fazer durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos. É a única coisa que realmente me preocupa e que poderia me fazer duvidar de Leo (Messi). Mesmo assim, acredito que ele vai jogar e estar presente em todas as partidas.”