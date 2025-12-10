Lionel Messi está "melhor do que nunca" e pode ser decisivo pela Argentina na Copa do Mundo de 2026, prevê ex-atacante
Triunfo na MLS Cup: Messi conquista seu 47º título
Lionel Messi atua nos Estados Unidos desde 2023. Com o término de seu contrato inicial no sul da Flórida, ele assinou uma renovação de três anos com os Herons, garantindo sua permanência até 2028.
Aos 38 anos, o incansável craque segue em grande destaque enquanto persegue o sonho americano, ajudando o Inter Miami a conquistar a Leagues Cup poucas semanas após sua chegada. Mais recentemente, ele foi peça-chave em um triunfo histórico na MLS Cup, elevando seu impressionante número de títulos conquistados para 47 — e contando.
- Getty
Melhor do que nunca: por que Messi é cotado para brilhar na Copa
Com o término da temporada nos Estados Unidos, Messi afirmou que não quer se tornar um “peso” para a Argentina enquanto a seleção traça seus planos para a Copa do Mundo. À medida que o torneio de 2026 se aproxima, ele não terá disputado tantas partidas competitivas quanto alguns de seus companheiros que atuam na Europa.
O compatriota Ariel Ortega, porém, não vê isso como um problema. Para ele, Messi mostrou em 2025, ao conquistar a Chuteira de Ouro da MLS, que ainda possui fome competitiva e energia suficientes para atuar no mais alto nível.
O ex-astro da seleção argentina disse ao BOLAVIP: “Pelo amor que Messi sente pelo futebol, ele vai estar lá. Além disso, pessoalmente, vejo ele melhor do que nunca. Está em um nível incrivelmente alto, independentemente do que digam sobre a liga em que joga. Acredito que atuar nesse nível não é fácil, e ele estará na Copa do Mundo.”
Ortega continuou: “Será uma decisão pessoal. Ele vai querer jogar todas as partidas. A Copa do Mundo é diferente. Ele nunca teve uma lesão grave na carreira e aparenta estar em excelente forma física. Vai se preparar bem para chegar lá sem nenhum problema.”
O ex-zagueiro Rolando Schiavi também entrou no debate e apontou que, com o torneio sendo disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, as seleções terão de lidar com condições desafiadoras: “Minha única preocupação é o clima, o calor que pode fazer durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos. É a única coisa que realmente me preocupa e que poderia me fazer duvidar de Leo (Messi). Mesmo assim, acredito que ele vai jogar e estar presente em todas as partidas.”
Jogando ou assistindo? Atualização de Messi sobre os planos para a Copa
Messi disse recentemente à ESPN, ao ser questionado mais uma vez sobre um possível envolvimento em outro grande torneio de seleções: “Espero poder estar lá. Já disse antes que adoraria participar. No pior cenário, estarei lá apenas assistindo, mas ainda assim será especial. A Copa do Mundo é especial para todos, para qualquer país — e, especialmente para nós, porque vivemos isso de uma forma completamente diferente.”
Ele também comentou sobre os principais rivais da Argentina na defesa do título conquistado de forma dramática nos pênaltis contra a França, em 2022: “É muito difícil ganhar uma Copa do Mundo. É algo vivido de maneira única, como espectador, como jogador e como torcedor. Agora, ao olhar para o grupo, tenho certeza de que eles vão lutar."
“Vencer tirou um grande peso de nossas costas. Jogar sem essa pressão é um alívio, mas ao mesmo tempo não garante nada, porque todos querem derrotar o atual campeão mundial. Há seleções muito fortes — Espanha, França novamente, Inglaterra, Brasil, que não vence há algum tempo e quer voltar a conquistar o título, além da Alemanha.”
- Getty
Sorteio da Copa do Mundo de 2026: quem a Argentina enfrentará na fase de grupos?
O sorteio da Copa do Mundo de 2026 colocou a Argentina ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia no Grupo J. A campanha terá início em 16 de junho, no Arrowhead Stadium, em Kansas — casa do Kansas City Chiefs, uma das potências da NFL —, com Messi sendo esperado em campo na estreia contra a seleção africana.