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Lionel Messi e Robert Lewandowski trocam golpes, e Inter Miami arranca empate em duelo de recorde em Chicago
Público recorde assiste ao espetáculo no Soldier Field
Duas das maiores lendas de clubes da Europa estiveram no centro das atenções na noite de quarta-feira, quando Chicago Fire e Inter Miami empataram por 1 a 1. O tão aguardado duelo da MLS aconteceu no Soldier Field e correspondeu à enorme expectativa.
Um impressionante público de 63.094 torcedores lotou o estádio para acompanhar o confronto repleto de estrelas. A presença incrível estabeleceu um novo recorde de público em casa do Chicago, superando a marca anterior registrada exatamente no mesmo confronto da temporada passada.
Com superestrelas globais como Messi, Lewandowski e Casemiro em campo, a partida foi uma propaganda fenomenal para a liga. Os torcedores presentes acompanharam um jogo extremamente competitivo, que exibiu tanto brilho ofensivo quanto solidez defensiva.
- AFP
Lendas europeias marcam os gols
Não demorou para que os protagonistas deixassem sua marca na partida. O ex-atacante de Bayern de Munique e Barcelona Lewandowski abriu o placar para o Fire aos 10 minutos, executando uma finalização acrobática característica para levar a torcida da casa ao delírio.
Apesar de sair atrás cedo, o Inter Miami respondeu de forma brilhante pouco depois do intervalo. O gol de empate saiu dos pés de outro veterano com vasta bagagem europeia, quando o ex-meio-campista do Real Madrid Casemiro balançou as redes.
O internacional brasileiro subiu mais alto que todos para cabecear com força após uma cobrança de escanteio precisa de Messi. A combinação devastadora destacou a enorme qualidade à disposição do Miami, garantindo que os visitantes buscassem a reação em uma partida bastante equilibrada.
Messi faz mais história na MLS
A assistência para o gol de empate de Casemiro foi a 13ª de Messi na temporada, colocando-o no topo da tabela de assistências da liga. No entanto, o escanteio também consolidou outro marco impressionante na ilustre carreira do argentino.
Tendo já somado 18 gols nesta temporada, Messi se tornou o primeiro jogador da história da MLS a registrar 30 ou mais participações em gols em três temporadas diferentes. Seu brilho duradouro segue sendo a força motriz por trás do sucesso do Miami.
Enquanto isso, o Chicago deveu muito de sua solidez defensiva ao goleiro Chris Brady. O arqueiro fez seis defesas cruciais ao longo da noite, incluindo uma magnífica defesa em mergulho para impedir German Berterame aos 16 minutos, o que manteve sua equipe firmemente no jogo.
- Getty Images Sport
Disputa pelo título se intensifica rumo ao fim de semana
O empate deixa os dois lados refletindo sobre uma oportunidade perdida de capitalizar resultados favoráveis em outros jogos. Com o líder da liga, o Nashville SC, sofrendo uma derrota para o Toronto FC mais cedo no dia, uma vitória de Chicago ou Miami teria alterado significativamente o cenário no topo da tabela.
O Inter Miami ocupa atualmente a segunda colocação, nove pontos atrás do seu adversário de sábado, o Nashville. A equipe tenta desesperadamente ganhar embalo enquanto busca se tornar a primeira a conquistar títulos consecutivos desde que o LA Galaxy alcançou esse feito em 2012.
Para o Fire, a atenção agora se volta para um importante confronto no fim de semana. A equipe tem uma oportunidade de ouro para ultrapassar o New England Revolution e subir da quarta para a terceira colocação quando os dois lados se enfrentarem em um duelo direto crucial.
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