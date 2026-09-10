Duas das maiores lendas de clubes da Europa estiveram no centro das atenções na noite de quarta-feira, quando Chicago Fire e Inter Miami empataram por 1 a 1. O tão aguardado duelo da MLS aconteceu no Soldier Field e correspondeu à enorme expectativa.

Um impressionante público de 63.094 torcedores lotou o estádio para acompanhar o confronto repleto de estrelas. A presença incrível estabeleceu um novo recorde de público em casa do Chicago, superando a marca anterior registrada exatamente no mesmo confronto da temporada passada.

Com superestrelas globais como Messi, Lewandowski e Casemiro em campo, a partida foi uma propaganda fenomenal para a liga. Os torcedores presentes acompanharam um jogo extremamente competitivo, que exibiu tanto brilho ofensivo quanto solidez defensiva.