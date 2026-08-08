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Lionel Messi de luto após a morte do pai e agente de longa data, Jorge, aos 68 anos
Perda trágica para a família Messi
Jorge, pai do lendário jogador de futebol Messi, morreu aos 68 anos. O empresário e representante de futebol de longa data faleceu nesta sexta-feira em um hospital localizado em sua cidade natal, Rosário, na Argentina. Segundo informações do Infobae, Jorge vinha sofrendo com uma longa doença antes de sua morte.
A trágica notícia representa um golpe devastador para toda a família Messi, com a confirmação oficial de sua morte ainda pendente. Jorge teve um papel monumental e insubstituível na construção de uma das maiores carreiras da história do futebol, guiando o filho desde o início.
- AFP
A base de uma carreira lendária
A ascensão incrível de Messi ao auge absoluto do futebol mundial simplesmente não pode ser compreendida sem destacar a imensa influência de seu pai. Isso foi particularmente verdade nos anos mais iniciais e desafiadores da trajetória do jovem atacante. Quando Lionel se mudou da América do Sul para Barcelona ainda criança para se juntar ao gigante catalão, seu pai tomou a decisão crucial de acompanhá-lo pessoalmente. O restante da família inicialmente permaneceu em Rosário enquanto eles lidavam com a transição.
Durante uma fase altamente incerta, marcada por grandes mudanças de vida, Jorge serviu como apoio emocional e prático essencial. Ele ajudou o filho a se adaptar a uma vida completamente nova na Europa.
Uma mão orientadora nos bastidores
À medida que Lionel foi ficando mais velho e sua carreira profissional começou a ganhar uma dimensão verdadeiramente global, o próprio papel de Jorge inevitavelmente evoluiu ao lado do filho. Ele passou, de forma natural, a administrar os complexos assuntos profissionais do jogador no mais alto nível.
Jorge atuou de forma consistente como um dos principais representantes do filho no esporte. Ao longo dos anos, esteve profundamente envolvido em algumas das decisões mais importantes sobre a trajetória extraordinária de Lionel no futebol. Seu trabalho dedicado garantiu que o ícone argentino pudesse manter o foco total em suas atuações em campo, sabendo que seus assuntos comerciais estavam muito bem protegidos.
- getty
Presença constante para uma superestrela
Apesar de administrar os assuntos de possivelmente o atleta mais famoso do planeta, Jorge sempre preferiu manter um perfil discretíssimo diante da imprensa mundial. Em grande parte, ele evitou os holofotes intensos que constantemente acompanhavam seu talentoso filho.
No entanto, a portas fechadas, sua presença serena permaneceu uma constante absoluta. Ele esteve firmemente ao lado do filho desde seus humildes começos em Rosário até sua chegada confirmada entre a elite do esporte mundial. O mundo do futebol agora aguarda um comunicado oficial da família enlutada enquanto ela lamenta, em particular, a perda de uma figura verdadeiramente fundamental na história de Messi.
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