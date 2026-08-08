Jorge, pai do lendário jogador de futebol Messi, morreu aos 68 anos. O empresário e representante de futebol de longa data faleceu nesta sexta-feira em um hospital localizado em sua cidade natal, Rosário, na Argentina. Segundo informações do Infobae, Jorge vinha sofrendo com uma longa doença antes de sua morte.

A trágica notícia representa um golpe devastador para toda a família Messi, com a confirmação oficial de sua morte ainda pendente. Jorge teve um papel monumental e insubstituível na construção de uma das maiores carreiras da história do futebol, guiando o filho desde o início.