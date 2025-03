Lionel Messi vai conseguir jogar a Copa do Mundo de 2026? Lesões repetidas põem em dúvida futuro do astro da Argentina

Falta pouco mais de um ano para a realização do torneio, mas as chances do craque argentino jogar diminuem devido às preocupações com sua forma física

Costuma-se dizer que Cristiano Ronaldo se fez um superastro por mérito próprio, trabalhando arduamente para conquistar tudo o que tem, enquanto Lionel Messi foi abençoado com um dom natural que torna o jogo fácil. No entanto, talento puro não é nada sem inteligência futebolística. Como Xabi Alonso observou, o que torna Messi tão excepcional é sua capacidade de tomar decisões, sempre escolhendo a opção certa no momento certo, uma habilidade que combina humildade, eficiência, visão e timing. "Ele sabe como e quando fazer passes simples," Alonso disse em 2023. "Messi pergunta, 'Você está em uma posição melhor? Ok, fique com a bola.' Não se trata de fazer o movimento mais brilhante, mas o mais inteligente." Com as crescentes questões de lesão, surge a dúvida se Messi cometeu um erro ao prolongar sua carreira internacional, quando poderia ter encerrado com uma despedida gloriosa no Qatar, três anos atrás.