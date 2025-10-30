Lionel Messi avisa que Inter Miami aprendeu com eliminação na MLS em 2024: "Estamos preparados para lutar"

Messi disse que os problemas que afetaram o Inter Miami na surpreendente derrota na primeira rodada dos playoffs para o Atlanta United estavam ligados a uma defesa "irregular".

"Houve momentos em que a equipe competiu em um nível muito alto, mas também é verdade que fomos irregulares, defensivamente, onde sofremos muitos gols, e isso é algo que ainda nos falta," ele disse à Apple TV na quarta-feira. "Precisamos ser melhores nessa área se realmente quisermos ganhar a MLS Cup."

Os Herons sofreram seis gols na série de dois jogos contra o Atlanta e marcaram apenas quatro.