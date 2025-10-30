+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-USA-MLS-MIAMI-ATLANTAAFP

Lionel Messi avisa que Inter Miami aprendeu com eliminação na MLS em 2024: "Estamos preparados para lutar"

Lionel Messi reconheceu que as falhas defensivas do Inter Miami foram decisivas para a eliminação precoce nos playoffs de 2024. Refletindo sobre isso, a estrela de Miami disse que a equipe fez progressos sob o comando do técnico estreante Javier Mascherano, e o Miami iniciou os playoffs da MLS 2025 com uma vitória sobre o Nashville SC

  • FBL-MLS-USA-MIAMI-NASHVILLEAFP

    "Devemos ser melhores"

    Messi disse que os problemas que afetaram o Inter Miami na surpreendente derrota na primeira rodada dos playoffs para o Atlanta United estavam ligados a uma defesa "irregular".

    "Houve momentos em que a equipe competiu em um nível muito alto, mas também é verdade que fomos irregulares, defensivamente, onde sofremos muitos gols, e isso é algo que ainda nos falta," ele disse à Apple TV na quarta-feira. "Precisamos ser melhores nessa área se realmente quisermos ganhar a MLS Cup."

    Os Herons sofreram seis gols na série de dois jogos contra o Atlanta e marcaram apenas quatro.

  • Crescimento claro

    O Inter Miami mostrou uma melhora defensiva contra Nashville, no jogo 1 da série na semana passada, no Chase Stadium, mas eles concederam um gol a Hany Mukhtar nos minutos finais. Messi observou essa melhora, dizendo: "Acho que nesta temporada, assim como no ano passado, crescemos muito."

  • Nashville SC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Ajustando-se aos playoffs da MLS

    Ao contrário da Europa, onde Messi passou 19 anos, a MLS Cup não é decidida pelo desempenho na liga, sendo os playoffs que determinam o campeão. Messi admitiu que está se acostumando com essa realidade, que é comum em esportes americanos, como na NBA e na NFL. 

    "Acho que os playoffs são uma competição completamente diferente, onde os jogos são diferentes", disse ele. "Os times são muito mais cuidadosos e atentos a cada detalhe, pois em qualquer situação você pode ser eliminado. Mas, obviamente, estamos preparados para lutar e tentar vencer, que é o que todos nós queremos."

    Em quatro aparições na pós-temporada da MLS, Messi tem três gols e duas assistências. 

  • Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    Todos os olhos na MLS Cup

    Messi diz que o Miami tem o que é preciso para ganhar a MLS Cup.

    "Sim, obviamente sim, nós podemos. Não vai ser fácil," ele disse. "Temos a experiência do ano passado quando terminamos em primeiro na temporada regular e depois fomos eliminados na primeira rodada."

