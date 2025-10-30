Lionel Messi avisa que Inter Miami aprendeu com eliminação na MLS em 2024: "Estamos preparados para lutar"
- AFP
"Devemos ser melhores"
Messi disse que os problemas que afetaram o Inter Miami na surpreendente derrota na primeira rodada dos playoffs para o Atlanta United estavam ligados a uma defesa "irregular".
"Houve momentos em que a equipe competiu em um nível muito alto, mas também é verdade que fomos irregulares, defensivamente, onde sofremos muitos gols, e isso é algo que ainda nos falta," ele disse à Apple TV na quarta-feira. "Precisamos ser melhores nessa área se realmente quisermos ganhar a MLS Cup."
Os Herons sofreram seis gols na série de dois jogos contra o Atlanta e marcaram apenas quatro.
Crescimento claro
O Inter Miami mostrou uma melhora defensiva contra Nashville, no jogo 1 da série na semana passada, no Chase Stadium, mas eles concederam um gol a Hany Mukhtar nos minutos finais. Messi observou essa melhora, dizendo: "Acho que nesta temporada, assim como no ano passado, crescemos muito."
- Getty Images Sport
Ajustando-se aos playoffs da MLS
Ao contrário da Europa, onde Messi passou 19 anos, a MLS Cup não é decidida pelo desempenho na liga, sendo os playoffs que determinam o campeão. Messi admitiu que está se acostumando com essa realidade, que é comum em esportes americanos, como na NBA e na NFL.
"Acho que os playoffs são uma competição completamente diferente, onde os jogos são diferentes", disse ele. "Os times são muito mais cuidadosos e atentos a cada detalhe, pois em qualquer situação você pode ser eliminado. Mas, obviamente, estamos preparados para lutar e tentar vencer, que é o que todos nós queremos."
Em quatro aparições na pós-temporada da MLS, Messi tem três gols e duas assistências.
- Getty Images Sport
Todos os olhos na MLS Cup
Messi diz que o Miami tem o que é preciso para ganhar a MLS Cup.
"Sim, obviamente sim, nós podemos. Não vai ser fácil," ele disse. "Temos a experiência do ano passado quando terminamos em primeiro na temporada regular e depois fomos eliminados na primeira rodada."