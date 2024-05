Quantos gols Lionel Messi marcou pela Argentina? Os números do astro em Copa do Mundo, Copa América, eliminatórias e mais

O argentino vem se destacando e marcando gols pelo seu país desde que abriu sua conta em 2005; confira

Lionel Messi não é apenas um dos melhores criadores de chances no futebol, mas também é letal na frente do gol. A estrela do Inter Miami é, de longe, o maior artilheiro de todos os tempos da Argentina e detém vários outros recordes de gols, tanto em clubes quanto na seleção.

Na sua seleção nacional, tudo começou com uma estreia tumultuada contra a Hungria em 2005, quando Messi recebeu um cartão vermelho apenas um minuto depois de sair do banco. No entanto, isso foi apenas um pequeno contratempo em sua jornada rumo à grandeza. O atacante marcou seu primeiro gol pela Argentina como profissional na derrota por 3 a 2, em um amistoso, contra a Croácia no ano seguinte.

Esse tento marcou o início de uma impressionante sequência de gols, e desde então, Messi tem comemorado gols onde quer que vá. Mas, afinal, quantos gols a lenda do Barcelona tem em seu nome e em quais competições ele marcou com mais frequência?

