Os dez maiores artilheiros da seleção argentina em jogos oficiais

Com Messi na liderança e Maradona entre os primeiros, confira os maiores goleadores da história da seleção argentina

A seleção argentina sempre teve grandes craques em seu elenco. A equipe bicampeã mundial conta com uma história recheada de personagens icônicos e marcantes, incluindo nomes como Diego Armando Maradona e Lionel Messi, ambos indiscutivelmente entre os maiores de todos os tempos.

Na lista dos maiores goleadores com a camisa da Argentina, Messi está na primeira posição. Campeão da Copa América 2021, o camisa 10 já marcou 106 gols em 180 jogos oficiais com a camisa da seleção argentina principal.

Outros nomes famosos como Maradona, Batistuta, Passarella e Crespo aparecem no top 10. Além de Messi, os únicos jogadores que ainda fazem parte da seleção e constam entre os dez primeiros é Ángel Di María, sétimo, com 26 gols, e Lautaro Martinez, décimo, com 22 gols.

Confira, abaixo, quais são os maiores artilheiros na história da seleção argentina, considerando apenas jogos oficiais - incluindo competições amigáveis e amistosos que não tenham sido contra combinados.

*Atualizado em 24 de maio de 2024, às 17h23 (de Brasília)