Real Sociedad — 8ª em LaLiga. Conquistou a Copa do Rei, batendo o Atlético de Madrid na final nos pênaltis: quarto triunfo na competição. A estrela da equipe é Mikel Oyarzabal: capitão, atacante e símbolo do time, além de peça-chave da seleção espanhola campeã do mundo.





AZ Alkmaar — 7º na Eredivisie. Venceu a KNVB Beker, superando o NEC Nijmegen por 5 a 1 na final e conquistando o quinto título de sua história. No AZ joga Peer Koopmeiners: irmão de Teun, meio-campista da Juventus, ele é um dos pilares insubstituíveis no meio-campo.





Rennes — 6º na Ligue 1. Eliminado nas oitavas de final da Coupe de France, onde foi derrotado pelo Olympique de Marselha. O jogador mais importante é Estéban Lepaul, que foi o artilheiro da Ligue 1 2025-26.





Ferencváros — 2º no campeonato húngaro (NB I). Venceu a Magyar Kupa, conquistando o 25º troféu nacional na competição. Na equipe húngara está Naby Keïta, meio-campista guineano ex-Liverpool.





Omonia Nicosia — campeão do Chipre, com o 22º título nacional. Na Copa do Chipre, foi eliminado nas quartas de final; o troféu ficou com o Pafos.





Celta de Vigo — 6º na LaLiga, classificando-se para a Europa League. Na Copa do Rei, caiu nos 16 avos de final, eliminado pelo Albacete. A estrela é Iago Aspas, atacante e líder indiscutível, o homem dos recordes e a referência técnica e emocional da equipe. Há também Marcos Alonso, experiente defensor com passagem pela Premier League e pela Serie A (Fiorentina).





NEC Nijmegen — 3º na Eredivisie, melhor colocação de sua história na elite nacional. Finalista da KNVB Beker, perdeu por 5 a 1 para o AZ Alkmaar. No ataque está Koki Ogawa, japonês, referência ofensiva da equipe. Na defesa, o experiente Bram Nuytinck, ex-zagueiro de Udinese e Sampdoria e líder da retaguarda.





Hapoel Be'er Sheva — campeão de Israel, conquistando o quinto título nacional. Também chegou à final da State Cup, perdida por 2 a 1 para o Maccabi Tel Aviv.



