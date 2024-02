Léo Ortiz ou ninguém? Flamengo vive expectativa de reforçar a zaga e prioriza qualidade

Clube carioca tenta a contratação do zagueiro há dois meses; janela fecha dia 7 de março

Depois de pouco mais de dois meses, o Flamengo continua tentando a contratação de Lé Ortiz, do Red Bull Bragantino. O clube carioca tem um acerto com o zagueiro, mas ainda não chegou a um acordo financeiro com o time paulista e apesar de ver o final da janela de transferências, que se encerra no dia 7 de março, se aproximar, dificilmente buscará outro alvo para o setor.

Vale ressaltar que o rubro-negro perdeu dois zagueiros. Rodrigo Caio, que não teve o contrato renovado, e Pablo, emprestado para o Botafogo. Neste momento, Tite tem à disposição Fabrício Bruno, David Luiz, Leo Pereira e o jovem Cleiton.