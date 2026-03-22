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Arsenal v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Moataz Elgammal

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Lenda do Arsenal revela como Max Dowman pede conselhos e reclama de seu próprio desempenho

Apesar de ter se tornado o jogador mais jovem a marcar um gol na história da Premier League, o jovem prodígio do Arsenal, Max Dowman, continua sendo seu crítico mais severo. O sensacional jogador de 16 anos continua entrando em contato com seu ex-mentor, Jack Wilshere, para reclamar de suas atuações e buscar orientação enquanto lida com as imensas pressões do futebol profissional e busca alcançar marcos históricos sob o comando de Mikel Arteta.

  • Uma plataforma para uma estrela em ascensão

    Dowman mantém contato frequente com Wilshere, que deu ao adolescente sua estreia na equipe sub-18 aos 13 anos. Agora como técnico do Luton Town, o treinador de 34 anos continua sendo um confidente próximo do atacante. Apesar de uma atuação brilhante como Melhor Jogador da Partida contra o Mansfield Town na FA Cup, o jovem ficou frustrado. Wilshere disse ao The Sun: “Nós conversamos, eu e o Max. A última vez que falei com ele foi depois do jogo contra o Mansfield e ele não estava satisfeito com seu desempenho. O que eu sabia que não estaria, porque ele é assim mesmo.”

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  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    "Muito revigorante" – Wilshire admira a mentalidade de Dowman

    Essa determinação incansável é o que diferencia o jovem jogador de seus colegas. Enquanto se recupera de uma lesão recente no tornozelo para voltar a jogar pelo Arsenal, sua vontade de evoluir continua evidente. O técnico do Luton destacou essa atitude revigorante, afirmando: “Hoje em dia, há muito cuidado com os jogadores. Mas o Max quer ser desafiado o tempo todo. Isso é realmente revigorante. Ele não queria ouvir em que era bom — ele já sabia disso. Ele queria saber como poderia melhorar.” Essa mentalidade pode ser vital, já que ele almeja uma vaga na seleção inglesa de Thomas Tuchel.

  • Uma visão privilegiada sobre as reivindicações

    Wilshere é um jogador que sabe muito bem o que é abrir caminho no Arsenal ainda jovem e revelou como tenta ajudar Dowman. Ele explicou: “Tento ajudá-lo com a minha experiência de ter surgido e jogado desde muito jovem. Além disso, tento ajudá-lo a entender o que Mikel Arteta quer, dando a ele uma pequena vantagem. Ele ainda precisa manter a cabeça no lugar e trabalhar duro. Há espaço para melhorias e o Max será o primeiro a admitir isso.”

  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    O que vem a seguir para Dowman?

    Dowman garantiu recentemente uma vitória por 2 a 0 contra o Everton ao marcar um gol contra o goleiro Jordan Pickford nos acréscimos, tornando-se o mais jovem artilheiro da história da competição com apenas 16 anos e 73 dias. Então, o que vem a seguir para o adolescente? Ele está agora prestes a alcançar outro marco histórico. Se entrar em campo em Wembley na final da Carabao Cup contra o Manchester City, ele se tornará o jogador mais jovem a disputar uma grande final nacional desde a Segunda Guerra Mundial.

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