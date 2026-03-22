Lenda do Arsenal revela como Max Dowman pede conselhos e reclama de seu próprio desempenho

Essa determinação incansável é o que diferencia o jovem jogador de seus colegas. Enquanto se recupera de uma lesão recente no tornozelo para voltar a jogar pelo Arsenal, sua vontade de evoluir continua evidente. O técnico do Luton destacou essa atitude revigorante, afirmando: “Hoje em dia, há muito cuidado com os jogadores. Mas o Max quer ser desafiado o tempo todo. Isso é realmente revigorante. Ele não queria ouvir em que era bom — ele já sabia disso. Ele queria saber como poderia melhorar.” Essa mentalidade pode ser vital, já que ele almeja uma vaga na seleção inglesa de Thomas Tuchel.