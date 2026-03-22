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Lenda do Arsenal revela como Max Dowman pede conselhos e reclama de seu próprio desempenho
Uma plataforma para uma estrela em ascensão
Dowman mantém contato frequente com Wilshere, que deu ao adolescente sua estreia na equipe sub-18 aos 13 anos. Agora como técnico do Luton Town, o treinador de 34 anos continua sendo um confidente próximo do atacante. Apesar de uma atuação brilhante como Melhor Jogador da Partida contra o Mansfield Town na FA Cup, o jovem ficou frustrado. Wilshere disse ao The Sun: “Nós conversamos, eu e o Max. A última vez que falei com ele foi depois do jogo contra o Mansfield e ele não estava satisfeito com seu desempenho. O que eu sabia que não estaria, porque ele é assim mesmo.”
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"Muito revigorante" – Wilshire admira a mentalidade de Dowman
Essa determinação incansável é o que diferencia o jovem jogador de seus colegas. Enquanto se recupera de uma lesão recente no tornozelo para voltar a jogar pelo Arsenal, sua vontade de evoluir continua evidente. O técnico do Luton destacou essa atitude revigorante, afirmando: “Hoje em dia, há muito cuidado com os jogadores. Mas o Max quer ser desafiado o tempo todo. Isso é realmente revigorante. Ele não queria ouvir em que era bom — ele já sabia disso. Ele queria saber como poderia melhorar.” Essa mentalidade pode ser vital, já que ele almeja uma vaga na seleção inglesa de Thomas Tuchel.
Uma visão privilegiada sobre as reivindicações
Wilshere é um jogador que sabe muito bem o que é abrir caminho no Arsenal ainda jovem e revelou como tenta ajudar Dowman. Ele explicou: “Tento ajudá-lo com a minha experiência de ter surgido e jogado desde muito jovem. Além disso, tento ajudá-lo a entender o que Mikel Arteta quer, dando a ele uma pequena vantagem. Ele ainda precisa manter a cabeça no lugar e trabalhar duro. Há espaço para melhorias e o Max será o primeiro a admitir isso.”
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O que vem a seguir para Dowman?
Dowman garantiu recentemente uma vitória por 2 a 0 contra o Everton ao marcar um gol contra o goleiro Jordan Pickford nos acréscimos, tornando-se o mais jovem artilheiro da história da competição com apenas 16 anos e 73 dias. Então, o que vem a seguir para o adolescente? Ele está agora prestes a alcançar outro marco histórico. Se entrar em campo em Wembley na final da Carabao Cup contra o Manchester City, ele se tornará o jogador mais jovem a disputar uma grande final nacional desde a Segunda Guerra Mundial.
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