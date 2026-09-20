Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP
Traduzido por

Lenda da Turquia: este é o "Léo" Salah, para quem entende

Trabzonspor x Galatasaray
Trabzonspor
Galatasaray
Campeonato Turco
M. Salah
L. Messi
Turquia
Egito
Argentina

"Estou aqui": Trabzon envia recado a todos os seus rivais

O ex-astro do futebol turco Nihat Kahveci demonstrou sua grande admiração pelo desempenho do craque egípcio Mohamed Salah diante do Galatasaray, no sábado, quando liderou sua equipe, o Trabzonspor, na vitória por 4 a 0 na sexta rodada do Campeonato Turco.

Salah abriu caminho para a vitória do Trabzonspor com um gol logo aos 3 minutos do início da partida e depois completou o hat-trick aos 44 e aos 80 minutos, enquanto Noah Sávio marcou o segundo gol aos 39 minutos, após um passe decisivo do capitão da seleção do Egito.


A partida teve a expulsão do técnico do Galatasaray, Okan Buruk, aos 72 minutos, após reclamação, além disso Leslie Ugochukwu, que entrou em campo aos 69 minutos, recebeu cartão vermelho aos 87 minutos após revisão do VAR.

  • "Estou aqui para competir": Trabzonspor envia recado a todos

    Kahveci declarou após a partida: "Foi um jogo muito bonito. A região do Mar Negro é uma região chuvosa, especialmente ontem, quando choveu muito, e hoje o Trabzonspor encharcou o Galatasaray por 4 a 0, com uma atuação excelente diante de sua torcida".

    E disse: "O Trabzonspor quis mandar um recado a todos: eu também estou nesta liga para brigar pelo título".

    E acrescentou: "Antes desta partida, eu disse que o jogo do Trabzonspor era uma final, porque, se perdesse, a diferença de pontos para o líder Galatasaray seria de nove pontos".

    E prosseguiu: "Ele venceu essa final, reduziu a diferença de pontos para o líder a três e elevou sua pontuação para 10 pontos".

    • Publicidade

  • Leo Salah

    Kahveci fez um elogio especial ao nível do craque Mohamed Salah, chegando a compará-lo com a lenda Lionel Messi, de acordo com o que publicou o jornal Hürriyet, da Turquia, tendo afirmado: "Não sei o que devo dizer sobre Salah. Na minha opinião, ele é o Leo Salah para quem entende".

    E prosseguiu: "Ele recebe a bola no meio-campo, dribla, pensa e depois marca. Foi isso que aconteceu no último gol".

    E completou: "Marcou o primeiro gol e depois disse a Sané: 'Aqui está, pega', e Sané finalizou a jogada com maestria".


    E continuou falando sobre Salah: "Em uma vitória esmagadora por 4 a 0, há craques e bons jogadores, mas também há craques brilhantes. Salah disse hoje: 'Eu sou um craque brilhante', e ele merece os aplausos, é um jogador extraordinário".

    Com essa vitória, o Trabzonspor chegou aos 10 pontos, na quinta colocação, enquanto o Galatasaray permaneceu na liderança com 13 pontos.

    O Trabzonspor jogará, após o período de paralisação para as datas Fifa, contra o Samsunspor fora de casa, enquanto o Galatasaray receberá o Kasımpaşa em seu estádio.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Campeonato Turco
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Kasimpasa crest
Kasimpasa
KAS
Campeonato Turco
Samsunspor crest
Samsunspor
SAM
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS