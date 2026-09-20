O ex-astro do futebol turco Nihat Kahveci demonstrou sua grande admiração pelo desempenho do craque egípcio Mohamed Salah diante do Galatasaray, no sábado, quando liderou sua equipe, o Trabzonspor, na vitória por 4 a 0 na sexta rodada do Campeonato Turco.
Salah abriu caminho para a vitória do Trabzonspor com um gol logo aos 3 minutos do início da partida e depois completou o hat-trick aos 44 e aos 80 minutos, enquanto Noah Sávio marcou o segundo gol aos 39 minutos, após um passe decisivo do capitão da seleção do Egito.
A partida teve a expulsão do técnico do Galatasaray, Okan Buruk, aos 72 minutos, após reclamação, além disso Leslie Ugochukwu, que entrou em campo aos 69 minutos, recebeu cartão vermelho aos 87 minutos após revisão do VAR.