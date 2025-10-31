Lembra dele? Ex-estrela do Barcelona confirma que vai deixar a Lazio, mas quer evitar a aposentadoria

Revelado nas categorias de base do Barcelona, Pedro subiu ao time principal em 2008, sob o comando de Frank Rijkaard. A consolidação veio com Pep Guardiola, entre 2009 e 2010, quando o atacante se tornou peça importante de um dos times mais dominantes da história, ao lado de Messi, Xavi, Iniesta e Busquets.

Pelo Barça, o espanhol conquistou cinco títulos de LaLiga, três Copas do Rei e três Ligas dos Campeões antes de se transferir para o Chelsea em 2015. Na Inglaterra, brilhou sob Antonio Conte e Maurizio Sarri, vencendo a Premier League (2016/17) e a Europa League (2018/19). Depois de uma breve passagem pela Roma, reencontrou Sarri na Lazio, em 2021. Pela seleção, fez parte da geração dourada da Espanha, campeã da Copa do Mundo de 2010 e da Euro 2012.