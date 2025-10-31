Lembra dele? Ex-estrela do Barcelona confirma que vai deixar a Lazio, mas quer evitar a aposentadoria
Pedro se aproxima do fim de uma carreira vitoriosa
Revelado nas categorias de base do Barcelona, Pedro subiu ao time principal em 2008, sob o comando de Frank Rijkaard. A consolidação veio com Pep Guardiola, entre 2009 e 2010, quando o atacante se tornou peça importante de um dos times mais dominantes da história, ao lado de Messi, Xavi, Iniesta e Busquets.
Pelo Barça, o espanhol conquistou cinco títulos de LaLiga, três Copas do Rei e três Ligas dos Campeões antes de se transferir para o Chelsea em 2015. Na Inglaterra, brilhou sob Antonio Conte e Maurizio Sarri, vencendo a Premier League (2016/17) e a Europa League (2018/19). Depois de uma breve passagem pela Roma, reencontrou Sarri na Lazio, em 2021. Pela seleção, fez parte da geração dourada da Espanha, campeã da Copa do Mundo de 2010 e da Euro 2012.
Pedro confirma saída da Lazio
O atacante anunciou que esta será sua última temporada pelo clube. “Definitivamente é meu último ano na Lazio. Quero deixar o time onde ele merece estar: nas competições europeias. Ainda podemos crescer e buscar o topo da tabela”, afirmou.
Sobre o futuro, Pedro foi sincero: “Não sei por quanto tempo mais vou jogar. Estou sempre treinando, mas cada dia que passa me aproxima mais da aposentadoria.”
Lazio tropeça fora de casa
Na última quinta-feira, a Lazio ficou no 0 a 0 com o Pisa, fora de casa. A equipe criou boas chances - como um chute de Isaksen defendido por Adrian Semper -, mas faltou precisão. Pedro lamentou o desperdício: “Estamos criando oportunidades, mas não aproveitando. Pagamos por isso. Se tivéssemos marcado no primeiro tempo, o jogo seria diferente.”
Apesar do empate, o atacante elogiou a consistência defensiva e comentou sua função em campo: “Hoje me sinto mais à vontade jogando atrás do atacante do que como falso 9. É uma posição que conheço bem, mesmo sendo diferente de quando eu tinha 22 anos.”
Agora, a Lazio tenta reagir na Série A. O próximo desafio será contra o Cagliari, no Estádio Olímpico, e uma vitória pode recolocar a equipe na briga por vaga nas competições europeias. Ao fim da temporada, Pedro vai decidir se continua jogando ou encerra sua trajetória nos gramados.
Lazio pretende se recuperar na Série A
