Lecce, renovação do contrato de Di Francesco é oficializada: “Vamos continuar escrevendo a história”

Di Francesco também divulgou suas primeiras palavras após a assinatura: “Estou extremamente feliz por ter prolongado minha trajetória neste clube. Agradeço pelo gesto de estima ao presidente Saverio Sticchi Damiani, a todos os sócios e ao diretor técnico da equipe principal, Stefano Trinchera. Minha motivação estará no auge, assim como estava quando cheguei a Lecce. Ainda tenho na memória o apoio dos torcedores giallorossi na última partida em casa contra o Genoa e a grande presença de torcedores do Salento no Mapei Stadium. Temos a missão de continuar escrevendo a história deste clube, assim como fizemos na última temporada, sabendo que teremos que passar por momentos difíceis, mas, se permanecermos todos unidos, poderemos alcançar nosso objetivo”.







