'Saia do meu clube' - torcedores irritados do Man Utd inundam a mensagem de aniversário do clube para Alejandro Garnacho após o exilado dos Red Devils continuar a sentir a pressão da explosão no final da temporada A. Garnacho Manchester United Premier League

O excluído do Manchester United, Alejandro Garnacho, completou 21 anos nesta segunda-feira, e os Red Devils foram rápidos em postar votos ao ala argentino. No entanto, a publicação foi rapidamente inundada por fãs insatisfeitos dos campeões da Premier League 20 vezes, que disseram a Garnacho para 'deixar o clube' após seu desentendimento com o treinador Ruben Amorim no final da temporada.