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Andrea Longoni

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Leão, pilar do Milan no bem e no mal: precisa ser substituído, o elenco no ataque é curto

Milan
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Opinion
R. Leao

Leão, tão forte, mas também incompleto: o sentimento da torcida do Milan sobre o tema é de pesar por aquilo que poderia ter sido, mas não foi

Rafa Leao está prestes a deixar o Milan. Jogador muito discutido, muito forte, mas também incompleto. Acho que hoje o sentimento da torcida do Milan sobre o tema é de pesar por aquilo que poderia ter sido, mas não foi. O português toca o céu com um dedo no ano do Scudetto, na temporada seguinte entrega atuações de alto nível na Champions, mas depois começa uma queda inexorável, até os dias atuais.


É um jogador que tem um potencial enorme, mas que, por atitude, índole e pouca fome, não conseguiu se expressar com a camisa do Milan. É justo que os caminhos se separem, porque seu ciclo em Milanello já acabou há muito tempo, como ele mesmo declarou em várias ocasiões no verão.

Depois disso, acredito que os milanistas e, sobretudo, o Milan não devam subestimar sua saída. A diretoria tem o dever de substituí-lo adequadamente, porque, mesmo que hoje Leao seja visto como um jogador qualquer, ele não foi um jogador qualquer para o Milan.

  • É um jogador que soma 80 gols e 65 assistências em 291 partidas: participou de 145 gols com a camisa do Milan. Foi uma coluna, para o bem e para o mal. Muito criticado, porque merecia ser criticado. Mas também muito decisivo ao longo dos anos. Sem ele, o Milan perderá muitos gols e muitas assistências. O balanço geral no fim do ano terá de fechar ou, melhor, terá de melhorar em relação ao ano passado.


    Eis por que Leão deveria ser substituído por um jogador de nívelA. Se permanecer assim, como circula nas últimas horas, o clube comete um erro importante.


    Até porque Gonçalo Ramos foi acrescentado, sim, e trará uma contribuição em gols. Mas hoje não dá para saber se Cissè confirmará tudo de bom que mostrou na primeira aparição. Assim como se Pulisic voltará a ser um jogador decisivo ou não.


    Camarda tem apenas um gol na Serie A. A esse respeito, Amorim deixou claro que no setor ofensivo a bateria de centroavantes permanecerá assim. Acho que a coberta ali é bem curta: apenas Ramos e Camarda para uma temporada de 50 partidas não bastam. Eis por que, nessas condições, a permanência de Gimenez, com todos os riscos do caso, pode não ser uma má notícia.





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