Rafa Leao está prestes a deixar o Milan. Jogador muito discutido, muito forte, mas também incompleto. Acho que hoje o sentimento da torcida do Milan sobre o tema é de pesar por aquilo que poderia ter sido, mas não foi. O português toca o céu com um dedo no ano do Scudetto, na temporada seguinte entrega atuações de alto nível na Champions, mas depois começa uma queda inexorável, até os dias atuais.





É um jogador que tem um potencial enorme, mas que, por atitude, índole e pouca fome, não conseguiu se expressar com a camisa do Milan. É justo que os caminhos se separem, porque seu ciclo em Milanello já acabou há muito tempo, como ele mesmo declarou em várias ocasiões no verão.

Depois disso, acredito que os milanistas e, sobretudo, o Milan não devam subestimar sua saída. A diretoria tem o dever de substituí-lo adequadamente, porque, mesmo que hoje Leao seja visto como um jogador qualquer, ele não foi um jogador qualquer para o Milan.