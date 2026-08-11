Rafael Leao voltou a falar nas redes sociais e se referiu implicitamente à saída do Milan. Veja o que o atacante português publicou nesta noite em um story no Instagram: "Meu único pensamento é o campo: estou concentrado em dar o máximo, em cada jogo e em cada treino. Apenas para evitar qualquer forma de especulação e notícias falsas, reafirmo que há tempos confiei a gestão de todos os meus interesses exclusivamente à minha família e aos meus advogados. Nenhuma outra pessoa está autorizada a falar em meu nome. Foco nos próximos objetivos".
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Leão e a despedida do Milan: "Meu único pensamento é o campo, ninguém pode falar em meu nome. Foco nos próximos objetivos"
SITUAÇÃO COMPLICADA
O atacante português, considerado negociável pelo Milan, volta, portanto, a se manifestar nas redes sociais sobre o próprio futuro, e faz isso de maneira categórica, também para evitar especulações: reafirma sua situação, declarando que confia apenas nos próprios familiares, em especial no pai, e nos próprios advogados, e afastando, portanto, também uma possível intermediação de Jorge Mendes, em caso de transferência. Nenhuma distração ligada ao mercado por enquanto, portanto, mas para o Milan Leão está longe de ser intocável, e esse impasse no momento torna complicado o planejamento por parte de Amorim.
A ESCOLHA DE AMORIM
Não é segredo, de fato, que para o técnico ex-Sporting e Manchester United o camisa 10 estava longe de ser imprescindível, e as palavras de despedida de Leao no início da janela davam margem para uma saída bastante certa: com o passar dos dias, porém, a falta de ofertas consideradas satisfatórias pelo Milan do ponto de vista econômico e pelo jogador do ponto de vista esportivo cristalizou a situação, com Leao que agora pode ficar, mas que não tem um papel bem definido no 3-4-2-1 e, sobretudo, não permitiu investimentos na sua posição com sua permanência.
O não à Turquia e as ofertas baixas
A verdade é que as ofertas que chegaram da Turquia, inicialmente do Fenerbahçe e depois sobretudo do Galatasaray, nunca convenceram o Milan, que desde o início pediu 60 milhões de euros por uma transferência em definitivo: de Istambul, porém, chegaram propostas de empréstimo com opção ou obrigação de compra por valores bem inferiores, na casa de 35/40 milhões de euros. Sem contar que Leão não considera a transferência para o Bósforo uma evolução para a própria carreira.
A consequência é que, até hoje, 12 de agosto, a 20 dias do fim da janela de transferências e a 10 do início da Serie A, Leao ainda não sabe com certeza onde jogará na próxima temporada: provavelmente esperava alguma sondagem atraente da Premier League ou da La Liga, que não chegou. Por isso, o jogador mais bem pago do elenco e um dos mais dotados tecnicamente agora não tem nem sequer a certeza de ser titular, caso no fim das contas permaneça no grupo, além de ter bloqueado as negociações de chegada. Um beco sem saída perigoso, que Leao tenta afastar com postagens nas redes sociais: caso no fim permaneça no Milan, também será preciso ver como os torcedores receberão as numerosas manifestações de insatisfação que vieram no verão, nas quais mais de uma vez ele descartou o Milan.
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