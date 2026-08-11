A consequência é que, até hoje, 12 de agosto, a 20 dias do fim da janela de transferências e a 10 do início da Serie A, Leao ainda não sabe com certeza onde jogará na próxima temporada: provavelmente esperava alguma sondagem atraente da Premier League ou da La Liga, que não chegou. Por isso, o jogador mais bem pago do elenco e um dos mais dotados tecnicamente agora não tem nem sequer a certeza de ser titular, caso no fim das contas permaneça no grupo, além de ter bloqueado as negociações de chegada. Um beco sem saída perigoso, que Leao tenta afastar com postagens nas redes sociais: caso no fim permaneça no Milan, também será preciso ver como os torcedores receberão as numerosas manifestações de insatisfação que vieram no verão, nas quais mais de uma vez ele descartou o Milan.