O setor ofensivo da Lazio precisa passar por uma reformulação neste verão. Entre contratos prestes a expirar, desempenho insatisfatório e estratégias para o futuro, um cenário incerto começa a se delinear, com vista à próxima janela de transferências, com vários jogadores em situação incerta. Independentemente de Sarri permanecer ou não no comando, o ataque dos biancocelesti no próximo ano pode mudar radicalmente.
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Lazio: no verão, há rumores de mudanças no ataque. Veja quem pode sair e quem pode ficar
AS CERTEZAS
No momento, há dois nomes cujo futuro parece já estar traçado: Pedro, cujo contrato está chegando ao fim e que provavelmente encerrará a carreira, e Zaccagni, que está vinculado ao clube por um contrato válido até 2029. A eles deve se juntar Gustav Isaksen. Em clara recuperação após um período pouco brilhante, o ala dinamarquês acaba de marcar dois gols pela seleção nacional nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Nos planos da Lazio, ele representa uma das bases sobre as quais construir o futuro. Embora com altos e baixos, sua trajetória ainda é considerada em desenvolvimento e, sobretudo caso Sarri seja confirmado no comando, há toda a intenção de continuar com ele também na próxima temporada. Isso, porém, sem contar com ofertas importantes que possam surgir e que, nesse caso, o clube avaliaria junto com o próprio jogador.
AS DÚVIDAS
Entre os jogadores cujo futuro está mais incerto está Tijjani Noslin. Em dois anos na Roma, ele mostrou suas qualidades apenas em alguns momentos e, por isso, a Lazio está disposta a ouvir ofertas por ele. Desde que não haja prejuízo em relação ao investimento de 15 milhões feito para contratá-lo do Verona em 2024. Sarri não conseguiu encaixá-lo perfeitamente no time. E agora, com a chegada de Maldini, seu espaço em campo diminuiu bastante. No final da temporada, em Formello, serão feitas avaliações sobre ele e seu futuro. O mesmo vale para Boulaye Dia. O atacante senegalês será resgatado por 11 milhões de euros da Salernitana. Apesar do investimento, seu nome está entre os mais cotados para sair. Já em janeiro ele queria sair, mas sua situação contratual complicava qualquer possível negociação. No verão, porém, a situação mudará. Lotito e Fabiani estão prontos para ouvir ofertas a partir de 18 milhões. Em situação incerta estaria também Petar Ratkov. Chegado a Roma na janela de transferências de inverno, ele conta com a estima da diretoria, mas não do técnico, que, de fato, o utilizou muito pouco. Se Sarri continuar no comando da Lazio no ano que vem, não está excluída a possibilidade de o centroavante ser emprestado a outro clube para ganhar experiência.
AVALIAÇÕES
Já a situação de Matteo Cancellieri ainda precisa ser avaliada. Após as passagens por empréstimo nos últimos anos, esperava-se mais dele. Ele também foi prejudicado por alguns problemas físicos este ano, mas o uso esporádico e o término do contrato em 2027 colocam o clube diante de uma escolha: propor-lhe a renovação e apostar novamente em sua possível explosão ou vendê-lo definitivamente, recuperando os 8,5 milhões gastos em 2023 para comprá-lo do Verona. Ele nasceu em 2002 e não seria difícil para ele encontrar espaço em outro lugar para mostrar suas qualidades. Por outro lado, quem pode ter encontrado o ambiente certo para se consagrar é Daniel Maldini. Um ano mais velho que Cancellieri, ele será um dos principais pontos de discussão da janela de transferências de verão. Chegado por empréstimo com opção de compra da Atalanta (cerca de 1 milhão mais bônus), ele tem uma cláusula de resgate fixada em 14 milhões, que pode se tornar obrigatória em caso de classificação para competições europeias. O clube está avaliando o que fazer: a decisão de resgatá-lo pode ocorrer independentemente disso. A decisão dependerá também do desempenho do jogador, que até agora vem apresentando um crescimento progressivo. O clube, em particular o diretor esportivo Fabiani, acredita em seu potencial. Sarri está moldando-o para uma função nova em relação ao seu passado recente entre Monza e Atalanta. Daqui até o final da temporada, seu futuro será decidido.