Lazio: no verão, há rumores de mudanças no ataque. Veja quem pode sair e quem pode ficar

Já a situação de Matteo Cancellieri ainda precisa ser avaliada. Após as passagens por empréstimo nos últimos anos, esperava-se mais dele. Ele também foi prejudicado por alguns problemas físicos este ano, mas o uso esporádico e o término do contrato em 2027 colocam o clube diante de uma escolha: propor-lhe a renovação e apostar novamente em sua possível explosão ou vendê-lo definitivamente, recuperando os 8,5 milhões gastos em 2023 para comprá-lo do Verona. Ele nasceu em 2002 e não seria difícil para ele encontrar espaço em outro lugar para mostrar suas qualidades. Por outro lado, quem pode ter encontrado o ambiente certo para se consagrar é Daniel Maldini. Um ano mais velho que Cancellieri, ele será um dos principais pontos de discussão da janela de transferências de verão. Chegado por empréstimo com opção de compra da Atalanta (cerca de 1 milhão mais bônus), ele tem uma cláusula de resgate fixada em 14 milhões, que pode se tornar obrigatória em caso de classificação para competições europeias. O clube está avaliando o que fazer: a decisão de resgatá-lo pode ocorrer independentemente disso. A decisão dependerá também do desempenho do jogador, que até agora vem apresentando um crescimento progressivo. O clube, em particular o diretor esportivo Fabiani, acredita em seu potencial. Sarri está moldando-o para uma função nova em relação ao seu passado recente entre Monza e Atalanta. Daqui até o final da temporada, seu futuro será decidido.