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grafica Icardi JuveGetty Images
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Lazio, ideia maluca por Icardi: tentativa de contratação sem custos

Lazio
M. Icardi
Mercado da bola
Inter de Milão
Juventus
Galatasaray

Uma tentativa pelo ex-Inter, ainda parado e sem contrato

A Lazio está se lançando com força no mercado para tentar atender aos pedidos de Gennaro Gattuso. Com a contratação de Davide Frattesi pelo Inter praticamente fechada em definitivo, na busca por um centroavante com muitos gols no currículo para acrescentar ao elenco, o clube da capital está pensando justamente em um ex-Inter: Mauro Icardi

  • AINDA PARADO E LIVRE SEM CUSTO

    Icardi está oficialmente sem clube. O artilheiro argentino ficou sem contrato depois da paralisação da negociação para a renovação do acordo, que vencia em 30 de junho passado, com o Galatasaray e para o qual, até o último momento, havia esperança de se chegar a um entendimento. A pedida de um salário ainda estratosférico em relação aos 10 milhões recebidos até o fim na Turquia freou o negócio, e agora o ex-Inter está em busca de um novo clube.

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  • Treina sozinho entre uma polêmica e outra

    Icardi está se mantendo em forma por conta própria, embora nas últimas semanas tenha estado em todas as páginas dos jornais sensacionalistas argentinos por causa do rompimento definitivo com a ex histórica Wanda Nara pela gestão das filhas (o caso dos passaportes roubados e da falta de assinatura para refazê-los é de conhecimento público).

    Entre uma polêmica e outra, incluindo as dúvidas sobre sua condição física e sobre a recuperação da última lesão no joelho, ele segue esperando um novo contrato e, há tempos, já deu sinal verde para um retorno à Itália, campeonato em que despontou vestindo a camisa da Inter.

  • Tentativa da Lazio

    E, segundo a Sky Sport, nestas horas a Lazio está pensando em tentar seguir essa ideia maluca e entregar nas mãos de Gattuso um centroavante de área que, se estiver bem, ainda pode estar no topo na Itália.

    Claro, diante das exigências econômicas feitas ao Galatasaray, a Lazio obviamente não tem margem de manobra, mas em condições muito mais favoráveis o contato de hoje pode até ter desdobramentos surpreendentes. O timing, a 20 dias do fim da janela de transferências, pode fazer muita diferença.

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