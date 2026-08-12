Lazio, ideia maluca por Icardi: tentativa de contratação sem custos

Icardi está se mantendo em forma por conta própria, embora nas últimas semanas tenha estado em todas as páginas dos jornais sensacionalistas argentinos por causa do rompimento definitivo com a ex histórica Wanda Nara pela gestão das filhas (o caso dos passaportes roubados e da falta de assinatura para refazê-los é de conhecimento público).

Entre uma polêmica e outra, incluindo as dúvidas sobre sua condição física e sobre a recuperação da última lesão no joelho, ele segue esperando um novo contrato e, há tempos, já deu sinal verde para um retorno à Itália, campeonato em que despontou vestindo a camisa da Inter.