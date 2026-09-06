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Gennaro GattusoGetty
Gianluca Minchiotti

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Lazio, Gattuso: "No Olímpico, sem torcida, é outro esporte"

Lazio
G. Gattuso

O técnico da Lazio fala na véspera da partida fora de casa contra a Udinese

Gennaro Gattuso, técnico da Lazio, falou à Sky antes do jogo de amanhã na casa da Udinese: "Não começamos muito bem com a partida da Copa da Itália, mas digamos que foi um belo baque. Pagamos por isso, mas tivemos a capacidade de reagir logo em seguida".


"Eu seria hipócrita se dissesse que o ambiente não pesa - acrescentou, referindo-se à greve dos torcedores no estádio -. Pesa, isso é um fato. Porque você joga em um estádio bonito como o Olímpico e não ter os seus torcedores te apoiando, depois de um gol ir para debaixo da curva ou até ouvir as vaias quando as coisas vão mal. Acho isso normal, faz parte do nosso trabalho. É algo a mais, futebol sem torcedores não é futebol. É outro esporte".

  • Por fim: "Nós precisamos ser bons nisso, eu sabia que havia essas dificuldades. O único caminho é continuar, fazer bem e nos fazer encontrar prontos. Esperamos que um dia tudo isso acabe e seja dada a possibilidade de abraçar novamente os nossos torcedores, que poderão nos dar uma mão. Neste momento podemos fazer pouco, fala-se e é preciso respeitar a escolha deles, porque são coerentes. Isso é um fato. Só posso aceitar, com o sonho de que um dia o Olímpico seja visto cheio dos nossos torcedores".


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