Diogo Leite desembarcou em Roma hoje para assinar como novo jogador da Lazio sem custos. Segundo informou Fabrizio Romano, o português assinará contrato até junho de 2029, com opção até 2030.
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Lazio: Diogo Leite chegou, fez exames e assinou
Nascido em 1999, Diogo Leite atuou ao longo da carreira com as camisas de Porto, Braga e Union Berlin, com um total de 268 partidas e 6 gols na carreira por clubes. No Union Berlin, jogou de 2022 até junho de 2026. Pela seleção portuguesa, soma 22 partidas e 2 gols.
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