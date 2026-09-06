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Diogo LeiteGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Lazio: Diogo Leite chegou, fez exames e assinou

Lazio
Mercado da bola
D. Leite

Nova contratação entre os jogadores sem contrato para o clube da Lazio

Diogo Leite desembarcou em Roma hoje para assinar como novo jogador da Lazio sem custos. Segundo informou Fabrizio Romano, o português assinará contrato até junho de 2029, com opção até 2030.

  • Nascido em 1999, Diogo Leite atuou ao longo da carreira com as camisas de Porto, Braga e Union Berlin, com um total de 268 partidas e 6 gols na carreira por clubes. No Union Berlin, jogou de 2022 até junho de 2026. Pela seleção portuguesa, soma 22 partidas e 2 gols.

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