Lavezzi, a doença e a emoção: "Eu não podia arruinar a vida do meu filho"

Ezequiel Lavezzi volta a falar sobre um dos períodos mais delicados de sua vida. O ex-atacante do Napoli, de 41 anos, conta em uma entrevista concedida na Argentina os motivos que o levaram à internação por problemas de saúde mental. Um percurso que ainda não terminou: o ex-jogador, de fato, segue o tratamento para as crises de hipomania.





O que o levou a pedir ajuda, sobretudo, foi a vontade de proteger o filho e de interromper uma fase pessoal que já havia se tornado difícil de administrar. "Eu disse a mim mesmo que não podia arruinar a vida do meu filho. Tive que passar por muitos momentos difíceis e ainda hoje sigo um tratamento, mas vivi períodos realmente complexos", explicou Lavezzi.