Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Ezequiel Lavezzi ArgentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Lavezzi, a doença e a emoção: "Eu não podia arruinar a vida do meu filho"

E. Lavezzi
Napoli

O ex-atacante argentino do Napoli fala sobre seu momento difícil

Ezequiel Lavezzi volta a falar sobre um dos períodos mais delicados de sua vida. O ex-atacante do Napoli, de 41 anos, conta em uma entrevista concedida na Argentina os motivos que o levaram à internação por problemas de saúde mental. Um percurso que ainda não terminou: o ex-jogador, de fato, segue o tratamento para as crises de hipomania.


O que o levou a pedir ajuda, sobretudo, foi a vontade de proteger o filho e de interromper uma fase pessoal que já havia se tornado difícil de administrar. "Eu disse a mim mesmo que não podia arruinar a vida do meu filho. Tive que passar por muitos momentos difíceis e ainda hoje sigo um tratamento, mas vivi períodos realmente complexos", explicou Lavezzi.

  • O ex-atacante, que na Itália também brilhou com a camisa do Genoa e depois do Paris Saint-Germain, contou então como foi tomada a decisão da internação: "Me convenceram e fui internado. Naquele momento comecei a entender os erros que havia cometido ao longo da minha vida e disse a mim mesmo: não quero continuar assim".


    Uma decisão amadurecida após um período complicado e encarada hoje com a consciência de ainda estar em um processo de recuperação. Lavezzi escolheu falar publicamente sobre isso, mostrando o lado mais frágil de uma carreira vivida em altíssimo nível. Durante a entrevista, o ex-jogador também mostrou um tremor evidente. Uma reação que, segundo foi explicado, pode ter estado ligada aos efeitos de um medicamento.

    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Campeonato Italiano
Napoli crest
Napoli
NAP
Bologna crest
Bologna
BOL