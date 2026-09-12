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Lautaro Messi ArgentinaGetty Images
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Lautaro: "Bola de Ouro? Messi, sem dúvida. Ele é o melhor da história e o melhor do mundo"

Inter de Milão
Argentina
L. Martinez
L. Messi

Quem será a Bola de Ouro de 2026? A pergunta está rodando o mundo, sobretudo com a aproximação do dia do encerramento da votação para a entrega do prêmio. Mbappé, Dembelé, Kvaratskhelia, Rodri ou Haaland? Nenhum deles, ao menos para o capitão da Inter, Lautaro Martínez, que, em entrevista à TNT Brasil e reproduzida pelo Elintransigente, confirmou que, para ele, existe apenas um candidato possível: Leo Messi.


  • MESSI O MELHOR DA HISTÓRIA

    "Quem ganha a Bola de Ouro? Messi. Sem dúvida. É o melhor do mundo. É o melhor da história deste esporte. Enquanto estiver em campo, terá uma chance"

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  • A Argentina estará sem Messi

    "Sabíamos que, mais cedo ou mais tarde, a notícia chegaria, mas, quando chega, é um acontecimento importante por tudo o que Leo representa para a seleção e para o nosso país. Tive a possibilidade de falar com ele e disse algumas palavras para agradecê-lo pela forma como nos ensinou e nos guiou rumo à vitória".

  • O que se leva por dentro

    "Ele passou por momentos difíceis e nunca desistiu. É isso que levo comigo, mesmo vivendo diariamente experiências muito intensas e importantes, coisas que são importantes para as nossas carreiras e para a vida, e é isso que carrego dentro de mim".

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